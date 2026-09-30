フランスサッカー界に衝撃が走る展開となった。ボルドーは、わずか1ユーロという象徴的な価格でクラブの所有権が移る取引で合意に達したことを発表した。この合意により、ジェラール・ロペスが所有する会社は、苦境にある同クラブの支配権を新会社『パーク・ベンチ』に譲渡する。

買収額自体は極めて低いものの、新オーナーは巨額の財政負担を引き受けることになる。クラブは、この取引が債務の引き受けを伴う象徴的な1ユーロで完了したと発表した。こうした多額の負債を吸収することに同意したことで、パーク・ベンチは、この組織に命綱を与えた形だ。経済的圧力の高まりと運営面での失敗が何カ月も続く中、多くの人々がその到来はないのではないかと恐れていた救済策でもあった。







