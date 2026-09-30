AFP
翻訳者：
フランスの名門ボルドー、衝撃の1ユーロ買収で正式に消滅の危機を回避
生き残りのための象徴的な価格
フランスサッカー界に衝撃が走る展開となった。ボルドーは、わずか1ユーロという象徴的な価格でクラブの所有権が移る取引で合意に達したことを発表した。この合意により、ジェラール・ロペスが所有する会社は、苦境にある同クラブの支配権を新会社『パーク・ベンチ』に譲渡する。
買収額自体は極めて低いものの、新オーナーは巨額の財政負担を引き受けることになる。クラブは、この取引が債務の引き受けを伴う象徴的な1ユーロで完了したと発表した。こうした多額の負債を吸収することに同意したことで、パーク・ベンチは、この組織に命綱を与えた形だ。経済的圧力の高まりと運営面での失敗が何カ月も続く中、多くの人々がその到来はないのではないかと恐れていた救済策でもあった。
- Getty
復帰までの長い道のり
ボルドーの転落は、熱心なサポーターにとってあまりにも急激で、そして痛みを伴うものだった。かつては欧州大会の常連であり、リーグ・アン優勝争いの常連でもあった同クラブだが、長年にわたるずさんな運営に苦しみ、ついには国内のプロリーグからの除外にまで追い込まれた。
それでも事態の深刻さにもかかわらず、クラブは今回の買収を新たな章の始まりと位置づけている。SNSで共有された公式声明の中で、クラブは正式合意を組織の将来にとって「大きな一歩」と表現し、楽観的な見方を示した。ピッチ外で絶え間ない混乱と闘う一方で、フランスサッカーの階層を転げ落ちていくチームを見続けてきたファンにとって、これはかすかな希望の光を意味する。
規制上のハードルは依然として残っている
ロペスとパーク・ベンチの合意は大きな前進ではあるものの、この取引はまだ完全には承認されていない。新たに買収を目指すオーナー候補は今後、財政面での実行可能性と長期的な意思を証明するため、厳格な審査を受ける必要がある。これには、クラブが今後も持続可能な形で運営され、フランスのリーグ構造の中で継続的な義務を果たせることを確認するため、関係する地域のスポーツ当局の前に予定されている出頭も含まれる。
買い手は今後、ヌーヴェル＝アキテーヌ・フットボールリーグの地域経営管理委員会による面談を受けることになる。この審問は、買収手続きにおける重要な法的要件である。
- AFP
歴史ある名門の復活
ボルドーの救済は、欧州サッカー界全体で安堵と慎重さが入り混じった反応をもって受け止められている。この夏を通じて消滅の危機と隣り合わせだった同クラブの存続により、フランスサッカー界で最も著名な名前の一つが今後も戦い続けることになった。
今後予定されている規制当局との面談を無事にクリアすることが、クラブのレジオナル1部残留を確定させるための最後のピースとなる。現時点では、安定化が引き続き最優先事項だ。
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