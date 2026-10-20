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フランスのレジェンドFWグリーズマン、同じくW杯優勝経験を持つメッシとフロリダの陽光を浴びる。「あと2、3年でMLSへ」との予想も
グリーズマン、2028年までの契約に向けて交渉中
2018年にフランス代表として世界一に輝き、代表通算137試合に出場したグリーズマンは、2026年夏にアメリカでの新たな挑戦を決断した。バルセロナでのプレーを挟み、アトレティコ・マドリーで2度にわたって活躍した変幻自在の司令塔は、まったく新しい挑戦に踏み出す時が来たと考えた。
オーランドは大物選手の加入を歓迎し、その補強は早くも成果を上げている。全公式戦18試合で13ゴールを記録した。
グリーズマンは2028年までの契約を結び、契約にはさらに12カ月延長できるオプションも含まれている。グリマンディは、同じフランス出身のグリーズマンが契約を最後まで全うすると確信している。
アトレティコのレジェンドに衰えの兆しはない。2027年3月に36歳になるが、もともとピッチ上でのスピードに頼る選手ではなかった。高いサッカーインテリジェンスを武器に活躍してきたグリーズマンは、アメリカでもその持ち味を存分に発揮している。
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ワールドカップ優勝経験を持つグリーズマンは、いつまでプレーを続けるのか？
モナコとアーセナルでプレーした後、2003年にコロラド・ラピッズと契約したものの、デンバーを本拠地とする同クラブでは一度も出場しなかったグリマンディは、GOALに対し、Swiper Casino Canadaとの提携による取材で、グリーズマンがあとどれほどプレーできるかを問われ、こう語った。「この週末には2得点を挙げ、再びアシストも記録した。非常に良いプレーを見せている」
「グリーズマンの身体能力は少し落ちたが、非常に賢く、技術も一流なので、まだ活躍できる。体のケアもしっかりしていて、スタミナもまだ十分にある。賢さと優れた技術があれば、長くプレーできる」
「グリーズマンは確か91年生まれの世代だと思う。本人がまだプレーしたいなら、あと2、3年は続けられる。身体面、技術面、そして彼の賢さを考えれば、何の問題もなくできるはずだ」
メッシのMLS MVP再受賞を阻止できる者はいるのか？
グリーズマンはバルセロナで、アルゼンチンの史上最高の選手（GOAT）と称されるメッシのチームメートだった。今ではバロンドールを8度受賞したメッシの直接のライバルであり、衰えを知らない39歳が見せるパフォーマンスに驚かされ続けている一人だ。
メッシは再びMLSの得点王争いで首位に立っており、ここまで25ゴールを記録。記録をさらに伸ばす3年連続のMVP受賞に向けても、有力候補となるはずだ。この南米出身のスーパースターを誰か止められるのかと問われたグリマンディは、こう語った。「バロンドールの話になると、私は時々、これまでのキャリアで成し遂げてきたことだけでも彼に授与されるかもしれないと言っていた。それでもワールドカップの決勝まで進み、MVPにも輝いている」
「だから、受賞してもおかしくないと言ったんだ。あの年齢で今もやっていることは信じられない。生でプレーを見る機会があるたびに、彼が今も並外れた選手だと分かる。このレベルでプレーする姿を見られるのは、本当に素晴らしいことだ」
「父親を亡くしてつらい時期を経験したにもかかわらず、彼は良いパフォーマンスを続け、勝利への意欲も失っていない。あの年齢では驚くべきことだ。アルゼンチン代表での直近の試合は感動的な瞬間だった。サッカー界にとって、彼のような選手をたたえる機会でもある」
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グリーズマンとメッシ、フロリダ州でともに活躍
メッシは10月6日、アルゼンチン代表に感動的な別れを告げた。代表通算208試合出場を記録して代表から引退。通算126ゴール目に加え、アシストもさらに2つ積み重ねて代表でのキャリアを終えた。
また、メッシはフロリダで2028年までの契約に向けて交渉を進めており、今後数年間はグリーズマンと定期的に対戦することになりそうだ。インテル・マイアミとオーランド・シティはいずれも、2026年のMLSカップ制覇を目指しており、プレーオフが目前に迫っている。
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