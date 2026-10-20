2018年にフランス代表として世界一に輝き、代表通算137試合に出場したグリーズマンは、2026年夏にアメリカでの新たな挑戦を決断した。バルセロナでのプレーを挟み、アトレティコ・マドリーで2度にわたって活躍した変幻自在の司令塔は、まったく新しい挑戦に踏み出す時が来たと考えた。

オーランドは大物選手の加入を歓迎し、その補強は早くも成果を上げている。全公式戦18試合で13ゴールを記録した。

グリーズマンは2028年までの契約を結び、契約にはさらに12カ月延長できるオプションも含まれている。グリマンディは、同じフランス出身のグリーズマンが契約を最後まで全うすると確信している。

アトレティコのレジェンドに衰えの兆しはない。2027年3月に36歳になるが、もともとピッチ上でのスピードに頼る選手ではなかった。高いサッカーインテリジェンスを武器に活躍してきたグリーズマンは、アメリカでもその持ち味を存分に発揮している。