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フランスに負傷の痛手！ イブラヒマ・コナテがジネディーヌ・ジダンの初招集メンバーから離脱、マンチェスター・ユナイテッドの若手有望株が驚きの追加招集へ
コナテ、時機を逸したトレーニング中の負傷に見舞われる
コナテは、フランス代表の監督としてジダンが初めて臨む代表活動への参加を断念することになった。27歳のDFは水曜日、代表チームのチームメートとのトレーニング中に負傷し、状態が悪化したと、『MaxiFoot』が伝えている。
現在フランス代表で30試合出場を記録している経験豊富なセンターバックにとって、これは悔しい展開だ。コナテは新たな指揮体制にアピールすることを望んでいたが、今後はジダンの新体制発足をピッチ脇から見守ることを余儀なくされる。
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マドリードに新たなコンディション面の痛手
メディカルチェックの結果、コナテは右ひざに軽度の捻挫を負っていることが判明した。この診断により、同選手は当面の間、代表チームでの公式戦に出場できないことが確認された。
この軽度の捻挫を受け、元リヴァプールのスターは予定を前倒しして代表活動から離脱することになった。コナテは木曜日にフランス代表のキャンプを離れ、スペインの首都に戻る見通しだ。
今後はマドリーが同選手のリハビリプログラムを引き継ぎ、回復状況を慎重に見守ることになる。スペインの強豪は、この早期対応によって主力センターバックの長期離脱が回避されることを期待している。
ヨロがトップチームに初昇格
コナテの不運な離脱を受け、フランス代表のコーチングスタッフは守備陣強化のために若手へ目を向けた。ユナイテッドDFヨロが、その直接的な代役として正式にトップチームへ招集された。
20歳のヨロはすでにフランス代表のクレールフォンテーヌ拠点に入り、当初はU-21代表に合流していた。有望株の同選手は、ユースチームの一員として今後控える欧州選手権予選4試合に向けて準備を進めていたが、そこで予期せぬ昇格を受けた。
これは、かつてリールで活躍した同選手にとって大きなキャリアの節目となる。ヨロがフル代表のAチームに加わるのは今回が初めてだ。今後は実績ある代表スターたちと同じロッカールームを共有し、ジダンにそのポテンシャルを示す機会を得ることになる。
- AFP
ジダン、トルコ戦に向けて準備へ
これでメンバー調整が正式に完了し、フランス代表は目の前のピッチ上の任務に完全に集中しなければならない。チームは重要なUEFAネーションズリーグの一戦に向けた準備の最終段階に入っている。ジダンは今週金曜日、トルコとの厳しい一戦で正式に監督としての任期をスタートさせる。
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