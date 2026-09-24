フランスに負傷の痛手！ イブラヒマ・コナテがジネディーヌ・ジダンの初招集メンバーから離脱、マンチェスター・ユナイテッドの若手有望株が驚きの追加招集へ

メディカルチェックの結果、コナテは右ひざに軽度の捻挫を負っていることが判明した。この診断により、同選手は当面の間、代表チームでの公式戦に出場できないことが確認された。

この軽度の捻挫を受け、元リヴァプールのスターは予定を前倒しして代表活動から離脱することになった。コナテは木曜日にフランス代表のキャンプを離れ、スペインの首都に戻る見通しだ。

今後はマドリーが同選手のリハビリプログラムを引き継ぎ、回復状況を慎重に見守ることになる。スペインの強豪は、この早期対応によって主力センターバックの長期離脱が回避されることを期待している。