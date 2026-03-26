フランスで物議：PSGの試合がチャンピオンズリーグの試合日程のため延期に。ランスは「リーグ・アンは一部の利益に屈した」と批判

問題は、ランス側がこれに同意しなかったことだ。ウディネーゼの元キャプテン、フロリアン・トーヴァンを擁する同クラブは、非常に厳しい声明を発表した。

「3月6日、レーシング・クラブ・ド・ランス対パリ・サンジェルマンの試合日程が確定し、すべての関係者が遵守すべき枠組みが正式に定められました。責任と節度ある姿勢に基づき、レーシング・クラブ・ド・ランスは当初から、日程を変更しない意向をパリ・サンジェルマンに伝えていました。

スポーツ界の安定へのコミットメントに忠実であるため、当クラブは本件に関するいかなる公的な発表も控えることを選択していた。しかし、最近の声明や発言、様々な提案の相次ぐ波により、我々は沈黙を破ることを余儀なくされた。我々の懸念は、フランスリーグが、特定勢力の欧州における要求に迎合するため、単なる変数として徐々に位置づけられつつあるという、憂慮すべき気運が広がっていることにある。 現時点でこの試合の日程を変更することは、レーシング・クラブ・ド・ランスが15日間試合のない期間を過ごした後、3日おきに試合を行うことを意味します。これは、シーズン開始時に定められた日程にも、また、このような新たな制約を何の影響もなく吸収できるクラブの資源にも合致しないスケジュールです。

したがって、リーグで10番目に裕福なクラブが、より強力なクラブの要求に順応せざるを得ない状況にあるように思われる。その名目となるのは、ここ数シーズンで既に縮小された国内の枠組み（リーグ1の18チーム制化、リーグカップの廃止）を超えて、今や明らかに国内の枠を超えた利益である。この具体的な事例を超えて、提起される問題はより根本的なものである。すなわち、競技そのものに対する敬意の問題である。 自国において、リーグ戦が、いかに正当なものであれ、他の野心に比べ後回しにされているように見えることがある今、この点について疑問を抱くのは当然のことである。レーシング・クラブ・ド・ランスは、公正さ、ルールの明確さ、そしてすべての参加者への敬意という原則に忠実であり続ける。これらは、公平で尊敬されるフランスサッカーのための、シンプルな原則である」。