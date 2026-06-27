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Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

フランスがワールドカップで無敗スタートを続けたが、オスマン・デンベレはノルウェー戦でハットトリックを達成しても満足していない。

ウスマン・デンベレ
フランス
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ノルウェー 対 フランス
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フランス代表FWウスマン・デンベレは、ノルウェー戦で決めたハットトリックを控えめに語り、グループリーグでのこれまでの活躍の方が重要だったと主張した。バロンドール受賞者は、その速攻ハットトリックでグループIの首位を確保し歴史に名を刻んだにもかかわらず、自身の貢献には依然として厳しい評価を下している。

  • バロンドール受賞者が主役

    フランスがノルウェーを4－1で下した一戦で、デンベレはワールドカップ史上2番目に早いハットトリックを達成した。 試合開始からわずか32分で3得点を奪い、1954年以来破られていなかった最速記録に並んだ。大幅に入れ替えたノルウェーを相手に容赦ない決定力を見せながら、パリ・サンジェルマン所属のこのフォワードは珍しく称賛を謙遜。大会がノックアウトステージへ移る中、チーム全体に集中を呼びかけた。

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  • Norway v France: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    デンベレが絶対的な集中力を要求

    フランス人FWは、大勝を振り返り、チームの団結力とコミュニケーションの重要性を強調した。自身の得点については謙虚な姿勢を保った。

    デンベレはM6のインタビューにこう語った。「グループ首位通過のためには重要な試合だった。我々はどの試合にも勝ちたいし、これからもっと厳しい試合が続くので集中する。ピッチにもベンチにも実力者がいる。コミュニケーションがあればすべてがスムーズだ。お互いを理解できているのは良いことで、この調子で続けたい。」

  • ウィンガーはこれまでの試合を好んでいる

    前半に歴史的なハットトリックを達成したデンベレは、試合後のミックスゾーンで自身のパフォーマンスを控えめに評価した。 「嬉しいよ。僕にとって、これは唯一無二で重要な瞬間だ。 内容は良かったが、セネガル戦やイラク戦の方が良かった。あの時の方が試合に影響を与えられた。集中力を切らさず、次の重要な試合に備えたい。」

  • ノックアウトステージでの試練が待ち受けている

    フランスはグループリーグ3連勝の勢いそのままに、来週火曜のスウェーデン戦へ臨む。デンベレとムバッペが絶好調の「レ・ブルー」は、ポッター監督率いる予測困難な相手にこの流れを維持したい。

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