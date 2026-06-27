フランス人FWは、大勝を振り返り、チームの団結力とコミュニケーションの重要性を強調した。自身の得点については謙虚な姿勢を保った。

デンベレはM6のインタビューにこう語った。「グループ首位通過のためには重要な試合だった。我々はどの試合にも勝ちたいし、これからもっと厳しい試合が続くので集中する。ピッチにもベンチにも実力者がいる。コミュニケーションがあればすべてがスムーズだ。お互いを理解できているのは良いことで、この調子で続けたい。」