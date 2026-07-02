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フランスがベスト16の決戦に備える中、ラヤン・シェルキはワールドカップ制覇に「とてつもない意欲」を見せている
チェルキ、ワールドカップへの意欲を表明
フランス代表は2026年W杯の佳境へ準備を進め、シェルキはチームのモチベーションが過去最高だと語る。今大会では出場時間が限られている22歳の彼は、パラグアイとのベスト16を前に代表が共有した動画で支援を訴えた。
「この勝ち上がりは素晴らしい。我々はワールドカップのベスト16に進出した」と、マンチェスター・シティのスター選手は語った。「我々は飢えている。本当に、本当に飢えている。ワールドカップの最終局面だ。勝ったチームは勝ち残り、負けたチームは休暇を過ごせばいい！今はまだ伝わっていないかもしれないが、我々は狂ったように飢えている。」
- AFP
デシャン事件
フランスがグループリーグでスウェーデンに3－0で勝った直後、シェルキがデシャン監督との握手を拒否したように見える場面が話題になった。この映像から、北米遠征で控えに回っていることへの不満が噂された。
しかし『レキップ』紙によると、代表スタッフはこれを悪意と捉えていない。チェルキは私生活で深刻な問題を抱え、不眠に苦しんでいたという。関係者らは、今回の行動を監督への反抗ではなく、自分への苛立ちと説明している。
集団に焦点を当てる
プレミアリーグで注目の若手ながら、シェルキはフランス代表で出場機会を得られていない。元リヨンの彼は今大会まだ先発がなく、オリゼやバルコラに後れを取っている。
それでもデシャン監督はチーム全体の力にこだわる。出場機会のない選手たちの心情を問われた監督は「出場時間が足りなかったり、出番のない選手は失望しているかもしれない。フラストレーションもあるだろうが、チームとしての総合力が何よりも大切だ」と語った。
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パラグアイ戦に注目が集まる
フランスはフィラデルフィアでパラグアイと対戦し、ベスト8進出を争う。南米の強豪はフランスの守備を厳しく試すだろう。しかしシェルキの言葉から、3度目の優勝へチームが団結していることが分かる。
ノックアウトステージに入り、チームは決定力を重視。キリアン・ムバッペを筆頭に、チェルキが語る「狂気」の勝利への渇望を結果につなげれば、フランスは依然として最強の挑戦者だ。