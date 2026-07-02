フランス代表は2026年W杯の佳境へ準備を進め、シェルキはチームのモチベーションが過去最高だと語る。今大会では出場時間が限られている22歳の彼は、パラグアイとのベスト16を前に代表が共有した動画で支援を訴えた。

「この勝ち上がりは素晴らしい。我々はワールドカップのベスト16に進出した」と、マンチェスター・シティのスター選手は語った。「我々は飢えている。本当に、本当に飢えている。ワールドカップの最終局面だ。勝ったチームは勝ち残り、負けたチームは休暇を過ごせばいい！今はまだ伝わっていないかもしれないが、我々は狂ったように飢えている。」



