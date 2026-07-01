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mbappe Getty Images
Donny Afroni

翻訳者：

フランスがスウェーデンに快勝した32強戦で、キリアン・ムバッペが2得点を挙げ、ロナウドのワールドカップ記録を更新した。

キリアン・エンバペ
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スウェーデン

フランスがスウェーデンを3-0で下した一戦で、キリアン・ムバッペは2得点を挙げ、ワールドカップ通算得点でブラジルのレジェンド、ロナウドを抜き去った。レアル・マドリードのスーパースターは圧巻のパフォーマンスで、フランス代表のベスト16進出を決定づけた。

  • ムバッペ、ブラジルのレジェンドたちを凌駕

    45分、デンベレとのワンツーからムバッペはギョケレスをかわし、GKゼッターストロムを破るシュート。W杯ノックアウトステージ通算9得点目は、レオニダスとロナウドの記録を更新した。

    「自分が誰で、どうプレーし、何をすべきかは分かっている。だがこれは私だけではない」とムバッペ。「全員の役割は明確だ。今日から新しい戦いだ。良いプレーもしたが、序盤は臆病で、もっとできた」

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  • 킬리안 음바페 (Kylian Mbappe)Getty Images

    リオネル・メッシを追ってゴールデンブーツを狙う

    後半もムバッペの勢いは止まらなかった。開始早々、バルコラが追加点で2点差にすると、74分にはオリゼの絶妙パスをファーへ流し込み3点目。

    このゴールで大会得点数は6に伸び、ゴールデンブーツ争いでリオネル・メッシ（アルゼンチン）と並んだ。通算得点も18となり、メッシのワールドカップ最多記録19にあと1に迫った。

  • ディディエ・デシャンへの心温まる追悼

    歴史的快挙直後、ムバッペはタッチラインへ駆け寄り、ディディエ・デシャン監督と抱き合った。フランス代表にとって感慨深い瞬間だった。母の葬儀でノルウェー戦を欠場したデシャン監督が、この試合でベンチに復帰したからだ。

    大会佳境での主将の行動は、チームの一体感を示した。ムバッペは「彼は一人ではなく、私たちが支える」と語り、デシャン監督も「我々は使命を共有している」と応えた。

  • France v Sweden: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    次はパラグアイとの決戦

    スウェーデン戦の勝利は、1998年決勝でブラジルを破って以来、ノックアウトステージ最大の勝利となった。フランスは7月4日、フィラデルフィアでパラグアイと決勝トーナメント1回戦を戦う。記録的な活躍を見せるムバッペと、全選手が好調なサポート陣を擁する「レ・ブルー」は、北米大会の佳境で最も注目すべきチームだ。

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