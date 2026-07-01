フランスがスウェーデンに快勝した32強戦で、キリアン・ムバッペが2得点を挙げ、ロナウドのワールドカップ記録を更新した。

45分、デンベレとのワンツーからムバッペはギョケレスをかわし、GKゼッターストロムを破るシュート。W杯ノックアウトステージ通算9得点目は、レオニダスとロナウドの記録を更新した。

「自分が誰で、どうプレーし、何をすべきかは分かっている。だがこれは私だけではない」とムバッペ。「全員の役割は明確だ。今日から新しい戦いだ。良いプレーもしたが、序盤は臆病で、もっとできた」