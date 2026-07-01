Getty Images
翻訳者：
フランスがスウェーデンに快勝した32強戦で、キリアン・ムバッペが2得点を挙げ、ロナウドのワールドカップ記録を更新した。
ムバッペ、ブラジルのレジェンドたちを凌駕
45分、デンベレとのワンツーからムバッペはギョケレスをかわし、GKゼッターストロムを破るシュート。W杯ノックアウトステージ通算9得点目は、レオニダスとロナウドの記録を更新した。
「自分が誰で、どうプレーし、何をすべきかは分かっている。だがこれは私だけではない」とムバッペ。「全員の役割は明確だ。今日から新しい戦いだ。良いプレーもしたが、序盤は臆病で、もっとできた」
- Getty Images
リオネル・メッシを追ってゴールデンブーツを狙う
後半もムバッペの勢いは止まらなかった。開始早々、バルコラが追加点で2点差にすると、74分にはオリゼの絶妙パスをファーへ流し込み3点目。
このゴールで大会得点数は6に伸び、ゴールデンブーツ争いでリオネル・メッシ（アルゼンチン）と並んだ。通算得点も18となり、メッシのワールドカップ最多記録19にあと1に迫った。
ディディエ・デシャンへの心温まる追悼
歴史的快挙直後、ムバッペはタッチラインへ駆け寄り、ディディエ・デシャン監督と抱き合った。フランス代表にとって感慨深い瞬間だった。母の葬儀でノルウェー戦を欠場したデシャン監督が、この試合でベンチに復帰したからだ。
大会佳境での主将の行動は、チームの一体感を示した。ムバッペは「彼は一人ではなく、私たちが支える」と語り、デシャン監督も「我々は使命を共有している」と応えた。
- Getty Images Sport
次はパラグアイとの決戦
スウェーデン戦の勝利は、1998年決勝でブラジルを破って以来、ノックアウトステージ最大の勝利となった。フランスは7月4日、フィラデルフィアでパラグアイと決勝トーナメント1回戦を戦う。記録的な活躍を見せるムバッペと、全選手が好調なサポート陣を擁する「レ・ブルー」は、北米大会の佳境で最も注目すべきチームだ。