フランシスコ・コンセイソンはユヴェントスを離れ、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍する可能性がある。この取引にはジョシュア・ザークツィーが含まれる可能性もある。ジョルジュ・メンデスが動いている。

1人目は退団候補リストに入っている。リールでの経験を経てフリーで加入してから1年だ。当人はこれまで何度もトリノ残留の意思を示し、2030年に満了を迎える年俸600万ユーロの契約を全うする意向を示してきたが、ユベントスには別の考えがある。収支を整え、補強資金を確保するために売却を望んでいる。現時点で最も可能性が高いのはリーグ・アン復帰で、レンヌとりわけパリFCが関心を示している。一方、プレミアリーグではクリスタル・パレスとアストン・ビラは単なる問い合わせ以上には進んでいない。ユベントスは移籍金として3000万ユーロを求めている。