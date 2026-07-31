ビッグネーム2人の加入が迫る一方で、少なくとも1人が退団する可能性もある。ユベントスはパリ・サンジェルマンからコロ・ムアニ、バイエル・レバークーゼンからケリム・アラジベゴヴィッチの獲得をまとめつつあり、総額9000万ユーロ超の二重投資によって、クラブは今後数週間で放出面にも取り組まざるを得なくなる。カルネヴァーリは売却に踏み切る前にスパレッティの要望に応えることを選んだが、来週からは優先事項が変わる。ユベントスの財政状況は良くなく、その観点からジョナサン・デイヴィッドとフランシスコ・コンセイソンの状況には注意が必要だ。
翻訳者：
フランシスコ・コンセイソンはユヴェントスを離れ、マンチェスター・ユナイテッドへ移籍する可能性がある。この取引にはジョシュア・ザークツィーが含まれる可能性もある。ジョルジュ・メンデスが動いている。
ダビドにチームを探している
1人目は退団候補リストに入っている。リールでの経験を経てフリーで加入してから1年だ。当人はこれまで何度もトリノ残留の意思を示し、2030年に満了を迎える年俸600万ユーロの契約を全うする意向を示してきたが、ユベントスには別の考えがある。収支を整え、補強資金を確保するために売却を望んでいる。現時点で最も可能性が高いのはリーグ・アン復帰で、レンヌとりわけパリFCが関心を示している。一方、プレミアリーグではクリスタル・パレスとアストン・ビラは単なる問い合わせ以上には進んでいない。ユベントスは移籍金として3000万ユーロを求めている。
コンセイソンとマンチェスター・アンタイド
一方、フランシスコ・コンセイソンに対する要求額は6000万ユーロだ。2024-25シーズンに期限付き移籍料700万ユーロ（＋ボーナス300万ユーロ）で加入した後、昨夏にポルトから3200万ユーロで買い取られた。攻撃陣の中では、センター・ノースアメリカで行われた前回のワールドカップに出場したこのポルトガル人選手が、最も市場価値を持つ存在だ。ユヴェントスでの2シーズンで82試合に出場し、11ゴール11アシストを記録。彼には、その特徴を備えた選手を探しているマンチェスター・ユナイテッドが強い関心を示している。 スーパーエージェントのジョルジュ・メンデスが動いており、今後数日以内にコンティナッサへ正式オファーを持ち込む可能性がある。
ジルクゼーという選択肢
イングランド紙の報道によれば、ユナイテッドはこの取引にジョシュア・ザークツィーを組み込む可能性がある。スパレッティが特に高く評価している選手だ。ローマも関心を示しているこのオランダ人選手は、2029年6月までの契約に2030年まで延長するオプションが付いており、年俸はシーズン当たり約350万ユーロの手取り。キャリックにとっては第一候補ではなく、オールド・トラッフォード側が移籍金をどう評価しているかを見極める必要がある。コンセイソン獲得に向けた現金プラス・ザークツィーというオプションは除外できない。
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