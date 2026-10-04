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ライブ
Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport
Adhe Makayasa
翻訳者：

フランコ・マスタントゥオーノ、アルゼンチン代表初ゴール後に高まる大きな期待に言及

フランコ・マスタントゥオーノ
アルゼンチン
アルゼンチン 対 ブルキナファソ
ブルキナファソ
親善試合
フィオレンティーナ
セリエ A
レアル・マドリー
ラ・リーガ

フランコ・マスタントゥオーノは、アルゼンチン代表でシニア初ゴールを決めた後、自身の肩にのしかかる大きなプレッシャーについて明かした。ラ・リーガのレアル・マドリーからフィオレンティーナに期限付き移籍中の同MFは、エスタディオ・モヌメンタルで行われたブルキナファソ戦の7-0圧勝で大きなインパクトを残した。

  • 圧倒的なパフォーマンスがスカッドの層の厚さを浮き彫りにした

    アルゼンチンはブエノスアイレスで実り多い夜を過ごし、一方的な親善試合でブルキナファソを7-0で粉砕した。 モロッコでの移動遅延と選手間の内紛を受け、アウェーのブルキナファソは戦力を大きく欠いた状態で到着。その結果、複数のU-23選手を含む急ごしらえの陣容を起用せざるを得なかった。ラウタロ・マルティネスは開始4分、PKを一度止められながらも、そのこぼれ球を押し込んで先制。これによりリオネル・スカローニは大幅な選手交代を行い、後半には控え組にも出場機会を与えた。

  • FBL-FRIENDLY-ARG-BFAAFP

    マドリーの新星にとって記念すべき瞬間

    決定的な場面は57分に訪れた。レオネル・フロレスがファクンド・メディナへスルーパスを通し、メディナがボックス内へ送ると、ラウタロの巧みなダミーによってマスタントゥオーノが流し込んだ。このゴールは、ニコ・パス、ジャンルカ・プレスティアーニという同じく若い得点者たちと並び、19歳のマスタントゥオーノにとってA代表6試合目での大きな個人的節目となった。開催国の放送局に対し、マスタントゥオーノは「再び代表のユニフォームを着ることができてとても幸せだ。今日は得点も決めることができて、本当にうれしい」と語った。

  • 期待の重圧に向き合う

    リーベル・プレートで大きな注目を集める形で台頭し、マドリーへ移籍して以来、このMFには厳しい視線が注がれてきた。それでも、本人はサッカーを楽しむ姿勢を貫く決意でいる。クラブと代表の両方で高い注目を浴びる中、プレッシャーへの向き合い方についてミックスゾーンで語ったマスタントゥオーノは、こう説明した。 「自分に大きな期待が寄せられているのは分かっている。自分はそれを受け入れているけれど、一方で自分自身のためにプレーし、楽しもうとしなければならない。これほど多くの経験豊富な選手たちと一緒に代表にいることは、自分にとって大きな助けになっている」

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  • Argentina v Burkina Faso - International FriendlyGetty Images Sport

    エキサイティングな時代の到来へ向けて

    アルゼンチンは今後、ベナンとの親善試合に目を向けることになる。この試合はリオネル・メッシの正式な代表引退試合となる。主将は別れの一戦に向けて十分な休養を取らせるため、ブルキナファソ戦のメンバーから完全に外された。その後は再び台頭する世代に注目が移り、マスタントゥオーノは国内リーグ再開に伴い、この代表での好調をフィオレンティーナへ持ち帰ることを目指す。