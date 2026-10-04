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フランコ・マスタントゥオーノ、アルゼンチン代表初ゴール後に高まる大きな期待に言及
圧倒的なパフォーマンスがスカッドの層の厚さを浮き彫りにした
アルゼンチンはブエノスアイレスで実り多い夜を過ごし、一方的な親善試合でブルキナファソを7-0で粉砕した。 モロッコでの移動遅延と選手間の内紛を受け、アウェーのブルキナファソは戦力を大きく欠いた状態で到着。その結果、複数のU-23選手を含む急ごしらえの陣容を起用せざるを得なかった。ラウタロ・マルティネスは開始4分、PKを一度止められながらも、そのこぼれ球を押し込んで先制。これによりリオネル・スカローニは大幅な選手交代を行い、後半には控え組にも出場機会を与えた。
- AFP
マドリーの新星にとって記念すべき瞬間
決定的な場面は57分に訪れた。レオネル・フロレスがファクンド・メディナへスルーパスを通し、メディナがボックス内へ送ると、ラウタロの巧みなダミーによってマスタントゥオーノが流し込んだ。このゴールは、ニコ・パス、ジャンルカ・プレスティアーニという同じく若い得点者たちと並び、19歳のマスタントゥオーノにとってA代表6試合目での大きな個人的節目となった。開催国の放送局に対し、マスタントゥオーノは「再び代表のユニフォームを着ることができてとても幸せだ。今日は得点も決めることができて、本当にうれしい」と語った。
期待の重圧に向き合う
リーベル・プレートで大きな注目を集める形で台頭し、マドリーへ移籍して以来、このMFには厳しい視線が注がれてきた。それでも、本人はサッカーを楽しむ姿勢を貫く決意でいる。クラブと代表の両方で高い注目を浴びる中、プレッシャーへの向き合い方についてミックスゾーンで語ったマスタントゥオーノは、こう説明した。 「自分に大きな期待が寄せられているのは分かっている。自分はそれを受け入れているけれど、一方で自分自身のためにプレーし、楽しもうとしなければならない。これほど多くの経験豊富な選手たちと一緒に代表にいることは、自分にとって大きな助けになっている」
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エキサイティングな時代の到来へ向けて
アルゼンチンは今後、ベナンとの親善試合に目を向けることになる。この試合はリオネル・メッシの正式な代表引退試合となる。主将は別れの一戦に向けて十分な休養を取らせるため、ブルキナファソ戦のメンバーから完全に外された。その後は再び台頭する世代に注目が移り、マスタントゥオーノは国内リーグ再開に伴い、この代表での好調をフィオレンティーナへ持ち帰ることを目指す。
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