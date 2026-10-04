フランコ・マスタントゥオーノ、アルゼンチン代表初ゴール後に高まる大きな期待に言及

リーベル・プレートで大きな注目を集める形で台頭し、マドリーへ移籍して以来、このMFには厳しい視線が注がれてきた。それでも、本人はサッカーを楽しむ姿勢を貫く決意でいる。クラブと代表の両方で高い注目を浴びる中、プレッシャーへの向き合い方についてミックスゾーンで語ったマスタントゥオーノは、こう説明した。 「自分に大きな期待が寄せられているのは分かっている。自分はそれを受け入れているけれど、一方で自分自身のためにプレーし、楽しもうとしなければならない。これほど多くの経験豊富な選手たちと一緒に代表にいることは、自分にとって大きな助けになっている」