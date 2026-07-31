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フランコ・マスタントゥオーノがセリエAへ？ アルゼンチン人ティーンエージャーにとって厳しいデビューシーズン後、レアル・マドリーが移籍整理を進めるなか3クラブが関心
マスタントゥオーノ、マドリー退団へ
Marcaによると、レアル・マドリーは今夏、10代の新星マスタントゥオーノを期限付き移籍で放出する準備を進めている。今週前半にクラブと選手側の代理人との会談が行われ、両者は一時的な移籍が成長にとって最善のステップだとの認識で一致した。アルゼンチン出身の若手は、サンティアゴ・ベルナベウでのデビューシーズンにおいて、継続的な出場時間の確保に苦しんだ。
レアル・マドリーは現在、彼を欧州へと導いた本来の並外れた才能を示すためには、トップチームで定期的にプレーする必要があると確信している。10代のこの選手の当面の将来を形作るうえで、8月は決定的な月になるとみられている。クラブは、欧州でのさらなる成長に向けて理想的な環境を確保したい考えだ。
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セリエAの強豪がその10代選手に関心を寄せる
古巣リーベル・プレートへの復帰は、一時はこの若手にとって魅力的な選択肢として浮上していた。しかし、マドリーは南米復帰につながるいかなる移籍にも断固として扉を閉ざし、欧州で成長プロセスを続けなければならないと主張している。プレミアリーグへの移籍も完全に除外されており、最も有力な行き先はイタリアとなっている。
18歳の同選手は都合よくイタリアのパスポートを保有しており、セリエAへの移行は獲得を検討するクラブにとって非常に魅力的なものとなっている。同じ報道によれば、フィオレンティーナはすでにレアル・マドリーに対し、期限付き移籍の可能性について正式に接触したという。一方で、ナポリとACミランもこの状況を注視しており、以前からこのアルゼンチン人への関心を示していた。
完璧な戦術的フィットを探している
マドリーにとって最大の目標は、マスタントゥオーノを本人が最も得意とするトップ下で起用するクラブを見つけることだ。この中央のポジションは彼のプレースタイルに完璧に合っており、試合のテンポを支配することを可能にする。スペインの首都で過ごした期間、このティーンエイジャーは慣れない戦術システムへの適応を強いられていた。
シャビ・アロンソもアルバロ・アルベロアも伝統的な攻撃的MFを起用しておらず、その結果、この若手はしばしば右ウイングへ追いやられていた。レアル・マドリーは、こうしたポジションのミスマッチが繰り返されることを避けたい考えだ。レンタル移籍を認めるのは、受け入れ先の監督がマスタントゥオーノを中央のプレーメーカーとして起用すると保証した場合に限られる。
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プレシーズンツアーの計画は依然として不透明
移籍交渉が続く中でも、マスタントゥオーノは新トップチーム監督ジョゼ・モウリーニョと良好な関係を維持している。ただ、今後予定されているプレシーズンツアーに帯同するかどうかは、依然として全く不透明だ。スペインの名門クラブは、今後数週間で届くあらゆるオファーを慎重に見極める考えである。最終決定が下されるまで、マスタントゥオーノは今季どこでプレーすることになるのかを待って見極めるしかない。
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