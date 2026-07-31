Marcaによると、レアル・マドリーは今夏、10代の新星マスタントゥオーノを期限付き移籍で放出する準備を進めている。今週前半にクラブと選手側の代理人との会談が行われ、両者は一時的な移籍が成長にとって最善のステップだとの認識で一致した。アルゼンチン出身の若手は、サンティアゴ・ベルナベウでのデビューシーズンにおいて、継続的な出場時間の確保に苦しんだ。

レアル・マドリーは現在、彼を欧州へと導いた本来の並外れた才能を示すためには、トップチームで定期的にプレーする必要があると確信している。10代のこの選手の当面の将来を形作るうえで、8月は決定的な月になるとみられている。クラブは、欧州でのさらなる成長に向けて理想的な環境を確保したい考えだ。











