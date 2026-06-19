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フランク・ランパード、25年ぶりのプレミアリーグ復帰後、コヴェントリーと長期契約へ
経営陣との契約交渉が進展
スカイ・ブルーズはチャンピオンシップ優勝を受け、監督の去就について最終段階の交渉を進めている。テレグラフ紙によると、元チェルシー監督は95ポイントで2部リーグ制した功績で長期契約延長の調整中だ。契約残存は1年強で、合意すればトップリーグ復帰へ組織的な後押しとなる。
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戦略的な異動計画が進行中
非公開の場で、監督とクラブオーナーのダグ・キング氏はすでに残留戦略の策定へ話し合っている。ランパード監督はプロジェクトに全力投球し、プレミアリーグに適応できる補強候補を探している。クラブ首脳陣は、ノッティンガム・フォレストやサンダーランドが昇格後に活躍したように、積極的な資金支援を行う方針だ。
野心的な夏の採用活動を目標に
クラブはプレシーズン開始を前に、強固なチーム作りへ移籍市場で急ぐ。最大の課題は守備の安定で、ブライトンは先日、コヴェントリーがGKカール・ラッシュワースに提示した2,000万ポンドの初オファーを拒否した。ランパード監督はチェルシー、エヴァートンでの経験を生かし、さらに注目度の高い選手を引き込もうとしている。
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厳しいシーズン開幕戦が待ち受けている
コヴェントリーは8月21日（金）、アウェーでアーセナルと開幕戦を戦う。過去7年の開幕戦では、優勝チームが昇格チームに全勝している。翌週末には、ランパード率いるチームが25年ぶりのホームデビューでハル・シティを迎える。