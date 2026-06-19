フランク・ランパード、25年ぶりのプレミアリーグ復帰後、コヴェントリーと長期契約へ

非公開の場で、監督とクラブオーナーのダグ・キング氏はすでに残留戦略の策定へ話し合っている。ランパード監督はプロジェクトに全力投球し、プレミアリーグに適応できる補強候補を探している。クラブ首脳陣は、ノッティンガム・フォレストやサンダーランドが昇格後に活躍したように、積極的な資金支援を行う方針だ。