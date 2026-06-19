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Coventry City v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Adhe Makayasa

翻訳者：

フランク・ランパード、25年ぶりのプレミアリーグ復帰後、コヴェントリーと長期契約へ

フランク・ バニャック
コヴェントリー・シティ
プレミアリーグ

センセーショナルにトップリーグへ復帰したコヴェントリー・シティで、フランク・ランパードが長期契約延長へ合意間近。元イングランド代表MFは就任後、ウェスト・ミッドランズのクラブを再生し、昨季チャンピオンシップ制覇で25年ぶりのプレミア復帰を果たした。

  • 経営陣との契約交渉が進展

    スカイ・ブルーズはチャンピオンシップ優勝を受け、監督の去就について最終段階の交渉を進めている。テレグラフ紙によると、元チェルシー監督は95ポイントで2部リーグ制した功績で長期契約延長の調整中だ。契約残存は1年強で、合意すればトップリーグ復帰へ組織的な後押しとなる。

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  • Hull City v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    戦略的な異動計画が進行中

    非公開の場で、監督とクラブオーナーのダグ・キング氏はすでに残留戦略の策定へ話し合っている。ランパード監督はプロジェクトに全力投球し、プレミアリーグに適応できる補強候補を探している。クラブ首脳陣は、ノッティンガム・フォレストやサンダーランドが昇格後に活躍したように、積極的な資金支援を行う方針だ。

  • 野心的な夏の採用活動を目標に

    クラブはプレシーズン開始を前に、強固なチーム作りへ移籍市場で急ぐ。最大の課題は守備の安定で、ブライトンは先日、コヴェントリーがGKカール・ラッシュワースに提示した2,000万ポンドの初オファーを拒否した。ランパード監督はチェルシー、エヴァートンでの経験を生かし、さらに注目度の高い選手を引き込もうとしている。

  • Coventry City v Portsmouth - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    厳しいシーズン開幕戦が待ち受けている

    コヴェントリーは8月21日（金）、アウェーでアーセナルと開幕戦を戦う。過去7年の開幕戦では、優勝チームが昇格チームに全勝している。翌週末には、ランパード率いるチームが25年ぶりのホームデビューでハル・シティを迎える。