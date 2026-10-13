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フランク・ランパード、ニューカッスル・ユナイテッドに圧勝したコヴェントリー・シティの「完璧なパフォーマンス」を称賛。高い決定力でプレミアリーグ勢を相手に実力を示す
歴史的勝利で残留への勢いに火がつく
ランパードは、コヴェントリーがニューカッスルを圧倒したホームでの一戦で、非の打ちどころのないプレーと容赦ない決定力を見せたことを称賛した。ホームチームはジャック・ルドニの試合序盤のPKで先制し、その後シディキ・シェリフ、エリス・シムズ、スティーブン・ムフニが決めたゴールで勝ち点3を手にした。この歴史的な勝利でクラブは降格圏を脱し、マンチェスター・ユナイテッドと勝ち点で並んだ。
- AFP
歓喜の監督、並外れた献身を称賛
元イングランド代表のランパード監督は、90分を通じて見せた選手たちのストイックな働きぶりに喜びを隠せなかった一方、チームは浮かれてはならないと強調した。
コヴェントリーの選手たちが一丸となって見せた奮闘を大いに誇りに思うランパード監督は、『スカイスポーツ』にこう語った。「本当に、本当に満足している。勝つのはとても難しい。今日は、我々が目指すチームらしいプレーができた。このチームには強い気持ちとエネルギーがあり、今季は何度も苦しい思いをすることになると分かっている。選手たちの献身性と信念……努力に見合う結果として、素晴らしいフィニッシュが生まれた」
「今季は、もう少し勝ち点を拾う助けになるような運には恵まれてこなかった。今日は完成度の高いパフォーマンスだった。浮かれてはならない。選手たちがその手応えを感じられるのは素晴らしいことだ」
新星が絶賛を受ける
10代のFWシェリフは、トップリーグで初先発した試合で最初のPKを獲得し、チームの2点目も決め、たちまち主役となった。ランパードは、ひたむきに努力する姿勢と大きな伸びしろを持つ若手について、こう語った。「彼はとても若いので、実に楽しみだ。礼儀正しく、振る舞いも素晴らしい。練習に励み、学ぼうという意欲がある。かなり物静かだが、強い個性を見せ、走ることをやめなかった。これからが楽しみだ」
- Action Plus
重要な試合で新たに得た勢いが試される
下位3チーム入りを避けるための戦いで、これから難しい試合が続くコヴェントリーは、この勢いを維持する必要がある。ランパード監督は次の代表ウィークまで全員のコンディションを保てるよう、若い選手層を賢くローテーションしなければならない。連勝を続けるには、好調な10代のシェリフとムフニの力を最大限に引き出すことが重要になる。
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