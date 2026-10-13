元イングランド代表のランパード監督は、90分を通じて見せた選手たちのストイックな働きぶりに喜びを隠せなかった一方、チームは浮かれてはならないと強調した。

コヴェントリーの選手たちが一丸となって見せた奮闘を大いに誇りに思うランパード監督は、『スカイスポーツ』にこう語った。「本当に、本当に満足している。勝つのはとても難しい。今日は、我々が目指すチームらしいプレーができた。このチームには強い気持ちとエネルギーがあり、今季は何度も苦しい思いをすることになると分かっている。選手たちの献身性と信念……努力に見合う結果として、素晴らしいフィニッシュが生まれた」

「今季は、もう少し勝ち点を拾う助けになるような運には恵まれてこなかった。今日は完成度の高いパフォーマンスだった。浮かれてはならない。選手たちがその手応えを感じられるのは素晴らしいことだ」