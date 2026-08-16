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フランク・ランパード、チェルシーからのダブル獲得を視野に コヴェントリーがミハイロ・ムドリクと「アンタッチャブル」な逸材を狙う
ランパード、ムドリクのプレミアリーグ復帰を画策か
ランパードは、アーセナルとの厳しいプレミアリーグ開幕戦に向けて準備を進める中、これまでにもムドリクをミッドランズに迎え入れることへの関心を示していた。スカイブルーズはチャンピオンシップ優勝によって歴史的なトップリーグ復帰を果たしており、ランパードは今夏すでに複数の新戦力が加わったスカッドに、さらにトップレベルのクオリティーを加えることを望んでいる。
ウクライナ代表のムドリクは、フットボール・アソシエーションとの長期にわたるドーピング事案を解決し、シャビ・アロンソのスカッドに最近復帰した。ムドリクはメルドニウムの陽性反応を受けて2024年11月から暫定的に出場停止となっていたが、FAは1年8カ月に相当する処分を終えた後、手続きを打ち切った。
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コヴェントリーが「放出不可」のアチェアンポンに関心
ただし、ランパード監督が狙っているチェルシーの選手はムドリクだけではなく、アカデミー出身のアチェアンポングにもアプローチしている。20歳のDFはコブハム屈指の有望株と見なされており、2024年のデビュー以降、トップチームで44試合に出場している。
チェルシーは当初、この若手に「非売品」のタグを付けていたものの、移籍市場終盤に入ってその強硬姿勢は和らぎつつあるようだ。『talkSPORT』のアレックス・クルック記者によると、スタンフォード・ブリッジ上層部は現在、ランパード監督の指導の下での成長を後押しする形となる取引を受け入れる可能性があるという。
アロンソがチェルシーの陣容を整える
ムドリクとアチャンポンの退団の可能性は、シャビ・アロンソがチェルシーの陣容を容赦なく再編し続ける中で浮上している。チェルシーは移籍市場で積極的に動いており、とりわけクリスタル・パレスからマクサンス・ラクロワを5200万ポンドで獲得し、最終ラインの強化を実現した。フランス代表の加入により、今季のアチャンポンの出場機会は大きく制限される恐れがある。この守備陣の新戦力流入により、すでにトレヴォ・チャロバーはイタリアのコモへ移籍しており、さらなる放出も起こり得る状況だ。
ムドリクにとっては、コヴェントリーへの移籍となれば、チェルシーの姉妹クラブであるストラスブールに加わるのではなく、イングランドに残ることができる。報道によれば、このウインガーはローン移籍が避けられない場合、プレミアリーグにとどまることを望んでいるという。ランパードは、このウクライナ人の爆発的なスピードと縦への推進力が、コヴェントリーの残留に必要な切り札になり得ると考えている。
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マンチェスター・シティ、アーセナル戦に向け準備へ
スカイブルーズがリコー・アリーナで王者を迎える前に、ランパードが補強をまとめ上げるまで残された時間は少ない。指揮官は、プレミアリーグでの実績を持つ選手を陣容に加えたいという希望を明確にしており、アチャンポンはまさにその条件に合致する。年齢こそ若いが、このDFはトップリーグでの経験をもたらす存在となり得る。スタンフォード・ブリッジでのブレイクシーズンとなった昨季には、リーグ戦17試合に出場しているからだ。
チェルシーがクラブ史上最高の選手とビジネスに応じるかどうかは、コヴェントリーの今夏を左右する可能性がある。チェルシーとしては当然、アチャンポンのような才能を長期的に引き留めたい考えだろうが、ラクロワの加入によって序列には変化が生じている。
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