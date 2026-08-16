ランパードは、アーセナルとの厳しいプレミアリーグ開幕戦に向けて準備を進める中、これまでにもムドリクをミッドランズに迎え入れることへの関心を示していた。スカイブルーズはチャンピオンシップ優勝によって歴史的なトップリーグ復帰を果たしており、ランパードは今夏すでに複数の新戦力が加わったスカッドに、さらにトップレベルのクオリティーを加えることを望んでいる。

ウクライナ代表のムドリクは、フットボール・アソシエーションとの長期にわたるドーピング事案を解決し、シャビ・アロンソのスカッドに最近復帰した。ムドリクはメルドニウムの陽性反応を受けて2024年11月から暫定的に出場停止となっていたが、FAは1年8カ月に相当する処分を終えた後、手続きを打ち切った。



