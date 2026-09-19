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フランク・ランパード、コヴェントリー・シティのノッティンガム・フォレスト戦における歴史的勝利が重要な弾みになることを期待
ランパード、重要な勝利に安堵
コヴェントリーはダシルヴァの後半の一撃により、25年ぶりにトップリーグで勝利を収めた。ランパードは大きな安堵感を覚えていた。
この勝利が弾みになるかと問われたランパードは、「そうなればいいと思う。ただ、これは1勝にすぎないので地に足をつけていかなければならない。このリーグがいかに容赦ないかは、すでに身をもって感じている」と述べた。さらに、この結果の重要性を強調し、「勝利は何であれ毎回ほっとするものだ。特に今の自分たちの立場ではなおさらだ。順位表の最下位にいると、やはり勝ちたいと思うものだし、それを目にするのは気分のいいものではない」と付け加えた。
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厳しい開幕日程を乗り越えて
コヴェントリーはシーズン序盤に手ごわい相手と続けて対戦し、4連敗で10失点を喫した。その精神的な重圧について振り返り、ランパードはさらにこう付け加えた。「紙の上では、おそらく[マンチェスター]・シティとアーセナルという最も厳しい2試合があった。でも、それは関係ない。
4試合を終えても勝ち点はまだ0で、それはつらいことだ」。また、初めての勝ち点獲得のタイミングの良さについては、こう述べた。「だから中断期間に入るにあたっては、そうだね、間違いなく、みんなが少し休んで、それを前向きに感じられるのはいいことだと思う。分かるだろうが、それが出発点だから、彼らはそれを生かせる」
グラスナーが精神面での苦闘を指摘
ノッティンガム・フォレストはリーグ戦で今季2敗目を喫し、勝ち点5の12位となった。終盤にはイゴール・ジェズスの同点弾がVARによって取り消されたが、オリバー・グラスナー監督はチームのメンタリティーに焦点を当てた。
グラスナー監督は「率直に言って、私にとっては初めて過去の重さを感じた。選手たちは試合前、とても静かだった」と認めた。さらにチームの不安について、「今日は、言ってみれば、赤いシャツを着た全員が神経質になっているのを見て、感じた。そして今の私にとって、まだ選手たちを理解し、フォレストを理解している過程ではあるが、おそらくこれが、あのプレッシャーを感じないようにするために、私たちがコントロールしなければならない最大の部分だと思う」と付け加えた。
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コヴェントリーの次は何か。
3週間の代表ウィーク明け、コヴェントリーはこの苦しみながらつかんだ勢いを生かすべく、敵地でトッテナムと対戦する。トッテナムがなお今季初勝利を探している状況だけに、ランパード監督はこの次のアウェー戦を、もう一つ重要な結果を手にし、自チームを降格圏から引き離す絶好の機会と見るだろう。
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