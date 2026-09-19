フランク・ランパード、コヴェントリー・シティのノッティンガム・フォレスト戦における歴史的勝利が重要な弾みになることを期待

コヴェントリーはダシルヴァの後半の一撃により、25年ぶりにトップリーグで勝利を収めた。ランパードは大きな安堵感を覚えていた。

この勝利が弾みになるかと問われたランパードは、「そうなればいいと思う。ただ、これは1勝にすぎないので地に足をつけていかなければならない。このリーグがいかに容赦ないかは、すでに身をもって感じている」と述べた。さらに、この結果の重要性を強調し、「勝利は何であれ毎回ほっとするものだ。特に今の自分たちの立場ではなおさらだ。順位表の最下位にいると、やはり勝ちたいと思うものだし、それを目にするのは気分のいいものではない」と付け加えた。