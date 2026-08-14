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フランク・ランパード、コヴェントリーでの「非常に厳しい」判断は回避の見通し チェルシーのレジェンドはプレミアリーグ再挑戦へ
チェルシーとエバートンでの在籍を経て、チャンピオンシップ優勝を達成
一時はリーグ2まで落ち込み、EFLで苦闘していたコヴェントリーだが、再びトップリーグへとよじ登ることに成功した。その急上昇のきっかけを作ったのがマーク・ロビンズだった。
ロビンズは2024年11月、驚きをもって職を解かれ、それによってランパードのベンチ復帰への道が開かれた。元イングランド代表のスターは、スタンフォード・ブリッジでの2度目の指揮、暫定監督としての任務を終えて以降、12カ月以上にわたって現場を離れていた。
エヴァートンでの期間、そしてそれ以前にウェストロンドンで2年も持たなかった経歴を受け、その手腕には疑問の声も上がっていた。それでも48歳のランパードは、コヴェントリーをプレーオフへ導き、その後に2部優勝も果たしたことで、再び評価を大きく高めている。
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ランパードは新契約を全うする機会を与えられるのか？
3年間の契約延長を勝ち取り、契約は2029年までとなった。それでも、多くが残留争いを予想する厳しい2026-27シーズンを強いられた場合、コヴェントリーはランパードを引き続き支持するのだろうか？
その質問を受けた元コヴェントリーDFのヘンドリーは、Mr Luckとの提携のもとGOALの独占取材に応じ、こう語った。「そうだね、フランクはプレミアリーグでも指導者、監督としての経験がある。プレミアリーグでプレーした選手でもあるし、フットボールがどう変わったかも見てきているはずだ。
「コヴェントリーで素晴らしい仕事をしている。本当にクラブの存在感を高め、言ってみれば無名の状態から引き上げた。そして、もしフランクを引き留めなければ、それはあまりにも厳しすぎると思う。
「ただ、その点で言えば、フランクはプレミアリーグの他クラブからのオファーにも困らないと思う。いわゆるエレベータークラブと言うつもりはない。なぜなら、もし降格してすぐに戻ってくることを意味するなら、コヴェントリーがそういうクラブになると言っているわけではないからだ。でも、もしブライトンやブレントフォード、ボーンマスのように、エレベータークラブではない存在になれるなら、それはコヴェントリーにとって望み得る最大限のことだろう」
コヴェントリーがプレミアリーグに復帰することの利点
ヘンドリーはさらに、スカイブルーズが再びトップレベルに戻ったことについて、Sky Sportsでこう付け加えた。「フットボールクラブのためを思えば、プレミアシップのクラブであるだけで得られる資金の額を考えてもそうだし、フラム、ブライトン、ボーンマス、ブレントフォードを応援しに行くファンは、アーセナルやリヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーが自分たちのスタジアムに来るのを見ているわけで、それは彼らにとって素晴らしいことになる。
「いいかい、僕が挙げたチームよりも大きなクラブで、プレミアシップにいないクラブはたくさんあるし、自分たちはプレミアシップにいるべきだと思っている。それは分かる。でも、それが現実だ。レスターだってそう。レスターはリーグ1にいるんだ！ そんなことは誰も思わなかったはずだ。
「それに、ブラックバーンが94-95シーズンにプレミアを制した時までさかのぼることもできる。そして、その何年も後に彼らはリーグ1にいる。かなり年数はたっているが、レスターが優勝した2016年ほど最近ではない。それでも10年後には彼らはリーグ1にいる。そんなことは信じられなかっただろう。
「でもコヴェントリーについては、トップの誰かを代えることを考えるなんて、少しも想像できない。いや、フランク・ランパードについては、正直言ってそんなことはまったく思わない」
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移籍市場とアーセナルの開幕戦：コヴェントリー、2026-27シーズンに向けて
コヴェントリーはこの夏、昇格によって資金面に追い風を受け、多くの補強を完了させることができた。正GKカール・ラッシュワースはブライトンからのローン移籍が完全移籍に切り替わり、グスタボ・ハメルもシェフィールド・ユナイテッドでの3シーズンを経て、なじみのある環境に戻ってきた。
スカイブルーズはプレミアリーグでの厳しい船出に向けて準備を進めている。2026-27シーズンの開幕戦は、8月21日に王者アーセナルの本拠地で行われる予定だ。
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