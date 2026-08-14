3年間の契約延長を勝ち取り、契約は2029年までとなった。それでも、多くが残留争いを予想する厳しい2026-27シーズンを強いられた場合、コヴェントリーはランパードを引き続き支持するのだろうか？

その質問を受けた元コヴェントリーDFのヘンドリーは、Mr Luckとの提携のもとGOALの独占取材に応じ、こう語った。「そうだね、フランクはプレミアリーグでも指導者、監督としての経験がある。プレミアリーグでプレーした選手でもあるし、フットボールがどう変わったかも見てきているはずだ。

「コヴェントリーで素晴らしい仕事をしている。本当にクラブの存在感を高め、言ってみれば無名の状態から引き上げた。そして、もしフランクを引き留めなければ、それはあまりにも厳しすぎると思う。

「ただ、その点で言えば、フランクはプレミアリーグの他クラブからのオファーにも困らないと思う。いわゆるエレベータークラブと言うつもりはない。なぜなら、もし降格してすぐに戻ってくることを意味するなら、コヴェントリーがそういうクラブになると言っているわけではないからだ。でも、もしブライトンやブレントフォード、ボーンマスのように、エレベータークラブではない存在になれるなら、それはコヴェントリーにとって望み得る最大限のことだろう」



