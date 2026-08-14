3年間の契約延長を勝ち取り、契約は2029年までとなった。では、多くが残留争いを予想する厳しい2026-27シーズンを強いられたとしても、コヴェントリーはランパードを引き続き信任するのだろうか？

その質問を受けた元コヴェントリーDFのヘンドリーは、King Casinoとの提携でGOALの独占取材に応じ、こう語った。「フランクはプレミアリーグでも指導者、監督としてある程度の経験がある。プレミアリーグで選手としてプレーしていたし、フットボールがどう変わってきたかも見てきたはずだ。

「彼はコヴェントリーで素晴らしい仕事をしてきた。本当にクラブの知名度を高め、無名の存在から引き上げた。そして、もしフランクを信任しなければ、それはあまりにも厳しすぎる判断だと思う。

「ただ、その一方で思うのは、フランクにはプレミアリーグの他クラブからのオファーも不足しないだろうということだ。いわゆるエレベーターチームとは言わないが、もし降格してすぐに戻ってくるようなことになったとしても、コヴェントリーがそういうチームになると言いたいわけではない。ただ、ブライトンやブレントフォード、ボーンマスのように、エレベーターチームではないクラブになれるなら、それがコヴェントリーにとって望める最大限の姿だろう」



