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フランク・ランパード、コヴェントリーでの「非常に厳しい」判断は回避の見通し チェルシーのレジェンドはプレミアリーグ再挑戦へ প্রস্তুัติ
チェルシーとエバートンでの在籍を経てチャンピオンシップ優勝
一時はリーグ2まで落ち込み、EFLで苦闘していたコヴェントリーだが、再びトップフライトへとよじ登ることに成功した。その急上昇のきっかけを作ったのがマーク・ロビンズだった。
ロビンズは2024年11月、驚きをもって職を解かれ、これによってランパードが監督復帰を果たす道が開かれた。元イングランド代表のスターは、スタンフォード・ブリッジでの2度目の指揮（暫定監督として）を終えて以降、12カ月以上にわたって指導現場から離れていた。
以前にウェスト・ロンドンでの在任期間が2年未満に終わっていたこともあり、エヴァートンでの期間を通じてその手腕に疑問の声も上がっていたが、48歳の指揮官はコヴェントリーをプレーオフ、そして2部優勝へ導いたことで、その評価を再び大きく高めている。
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ランパードは新契約を全うする機会を与えられるのか。
3年間の契約延長を勝ち取り、契約は2029年までとなった。では、多くが残留争いを予想する厳しい2026-27シーズンを強いられたとしても、コヴェントリーはランパードを引き続き信任するのだろうか？
その質問を受けた元コヴェントリーDFのヘンドリーは、King Casinoとの提携でGOALの独占取材に応じ、こう語った。「フランクはプレミアリーグでも指導者、監督としてある程度の経験がある。プレミアリーグで選手としてプレーしていたし、フットボールがどう変わってきたかも見てきたはずだ。
「彼はコヴェントリーで素晴らしい仕事をしてきた。本当にクラブの知名度を高め、無名の存在から引き上げた。そして、もしフランクを信任しなければ、それはあまりにも厳しすぎる判断だと思う。
「ただ、その一方で思うのは、フランクにはプレミアリーグの他クラブからのオファーも不足しないだろうということだ。いわゆるエレベーターチームとは言わないが、もし降格してすぐに戻ってくるようなことになったとしても、コヴェントリーがそういうチームになると言いたいわけではない。ただ、ブライトンやブレントフォード、ボーンマスのように、エレベーターチームではないクラブになれるなら、それがコヴェントリーにとって望める最大限の姿だろう」
コヴェントリーがプレミアリーグ復帰を果たすことの利点
ヘンドリーは、スカイブルーズが再びトップレベルに戻ることについて、次のように『スカイ・ブルーズ』に語った。「クラブにとってという意味では、プレミアシップのクラブであるだけで得られる資金の額を考えてもそうだし、フラム、ブライトン、ボーンマス、ブレントフォードを応援しに行くファンは、自分たちのスタジアムでアーセナルやリヴァプール、マンチェスター・シティ、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーが試合をするのを見ている。彼らにとっては素晴らしいことになるだろう。
「いいかい、私が名前を挙げたチームより大きなクラブで、プレミアシップにいないクラブはたくさんあるし、自分たちはプレミアシップにいるべきだと考えている。それは分かる。レスターだ。レスターはリーグ1にいる！ そんなことになるなんて思わなかったはずだ。
「さらにさかのぼれば、ブラックバーンが1994-95シーズンにプレミアを制した時のこともある。それから何年もたって、彼らはリーグ1にいる。かなり後の話ではあるが、レスターが優勝した2016年のすぐ後ではないにせよ、10年後にはリーグ1にいる。そんなことは信じられなかったはずだ。
「だがコヴェントリーについては、上の人たちを替えることを検討するなんて、私には少しも考えられない。まあ、フランク・ランパードのことだが、正直に言って私はそんなふうにはまったく思わない」
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移籍市場とアーセナルの開幕戦：コベントリー、2026-27シーズンに向けて
コヴェントリーは今夏、昇格によってクラブの資金状況に追い風が吹き、多くの移籍案件をまとめることができている。正守護神のカール・ラッシュワースはブライトンからのローン移籍が完全移籍に切り替わり、グスタボ・ハマーもシェフィールド・ユナイテッドでの3シーズンを経て、なじみのある場所へ戻ってきた。
スカイブルーズは、プレミアリーグでの厳しい船出に向けて準備を進めている。2026-27シーズンの開幕戦は、8月21日に昨季王者アーセナルとのアウェーゲームとなる予定だ。
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