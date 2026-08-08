移籍完了後にコヴェントリーの公式ウェブサイトに語ったイレンキは、ランパード監督の下でプレーすることへの強い意欲を示した。コヴェントリー加入を決断した理由について詳しく説明し、次のように述べている。「このクラブに来ることができて興奮している。多くの話を聞いてきたし、ここにいられることを本当に前向きに感じている。

「ヘッドコーチとプランやスタイルについて話した時、それは自分が本当に気に入ったものだったし、彼から学べることを楽しみにしている。毎日、チームのためにベストを尽くしたい。自分はまだ若いので、ヘッドコーチやほかの選手たちから学び、チームのために本当に懸命に取り組みたい」