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フランク・ランパード率いるコヴェントリー、2600万ポンドでガーナ代表スター獲得へ クラブ移籍金記録を再び更新
スカイブルーズが記録的契約を締結
コヴェントリーはノアシェランからイレンキーを2600万ポンドで獲得し、今夏3度目となるクラブ史上最高額の移籍金記録更新を正式に果たした。20歳のガーナ代表は、スカイブルーズのプレミアリーグ復帰を前に、ランパード体制で5人目の新戦力となる。イレンキーはガーナ代表としてA代表15試合に出場しており、ワールドカップのパナマ戦で1-0勝利を決定づけるゴールも決めている。
- AFP
MFがプロジェクトに期待感示す
移籍完了後にコヴェントリーの公式ウェブサイトに語ったイレンキは、ランパード監督の下でプレーすることへの強い意欲を示した。コヴェントリー加入を決断した理由について詳しく説明し、次のように述べている。「このクラブに来ることができて興奮している。多くの話を聞いてきたし、ここにいられることを本当に前向きに感じている。
「ヘッドコーチとプランやスタイルについて話した時、それは自分が本当に気に入ったものだったし、彼から学べることを楽しみにしている。毎日、チームのためにベストを尽くしたい。自分はまだ若いので、ヘッドコーチやほかの選手たちから学び、チームのために本当に懸命に取り組みたい」
コヴェントリーがトップを目指す野心を強調
イレンキーの加入により、コヴェントリーの今夏の推定支出額は、前季のチャンピオンシップ優勝に続いて8500万ポンドを超えた。この2600万ポンドの取引に先立ち、コヴェントリーは今夏の移籍市場ですでに2度にわたってクラブの移籍金最高額を更新しており、まずはアイントラハト・フランクフルトからスイス人DFオーレル・アメンダを1700万ポンドで獲得。その後、ブライトンからのGKカール・ラッシュワースのレンタル移籍を完全移籍に切り替え、報道によればクラブ記録となる2200万ポンドを支払った。これらの補強に加え、ランパードはルーム・チャウナとフランク・オニエカも戦力に加えている。
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コヴェントリー、エミレーツ行きへ
コヴェントリーは2026-27シーズンのプレミアリーグ開幕戦で、8月21日金曜日に王者アーセナルとのアウェー戦に臨む。エミレーツ・スタジアムで行われるこの一戦は、大規模な戦力再編を経たランパード監督のチームにとって、戦術面の準備状況を測る厳しい試金石となる。イレンキーと新戦力たちは、トップリーグの激しさへの適応力を測る中で出場が見込まれている。
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