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フランク・ランパード率いるコヴェントリーが、ブラックバーンとの試合で終盤に同点とし、プレミアリーグ昇格を決めた。
イーウッド・パークでの終盤の劇的な展開
コヴェントリーは、ブラックバーン戦で1ポイントを取ればトップリーグ残留が決まる状況だった。しかし降格圏を脱出しようとする粘り強いローヴァーズに苦戦した。
後半半ば、ホームチームが先制。しかし85分、ボビー・トーマスが高い打点のヘディングで同点弾。25年待った7,000人のアウェイサポーターが沸いた。
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ランパードが懐疑論者を黙らせた
ランパードにとって、この昇格は個人的な大勝利であり、監督としての評価も回復させた。2024年11月にマーク・ロビンズ後任として就任以来、彼はコヴェントリーをチャンピオンシップで最も攻撃的で恐れられるチームに作り変えた。
昨季はプレーオフでサンダーランドに敗れたが、ランパードは選手たちの士気を落とさなかった。今季は得点を量産し、圧倒的な安定感でリーグを制した。昇格が確定した瞬間、イーウッド・パークには「スーパー・フランキー・ランパード」のチャントが響き渡った。
頂点への長い道のり
コヴェントリーのプレミアリーグ復帰は、スタジアム紛争やリーグ2降格など、イングランドサッカー界屈指の苦難の末に実現した。2001年の降格以来、暗黒期を繰り返してきたが、元チェルシー監督の下で築いた安定がようやく実を結んだ。
この引き分けで3位ミルウォールがコヴェントリーを上回る可能性は消えた。下位ではイプスウィッチ、ミドルズブラ、サウサンプトン、ライオンズが最後の自動昇格枠とプレーオフを争っている。
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シャンパンがついに氷から解放された
本来は先週末に祝賀ムードを迎えていたはずだが、すでに降格が決まっていたシェフィールド・ウェンズデイに敗れ、ランパード率いるチームは7日間待たされた。その延期で金曜夜の緊張感は高まったが、ランパードが植え付けた粘り強さが最終的に輝いた。