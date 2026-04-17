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Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Khaled Mahmoud

翻訳者：

フランク・ランパード率いるコヴェントリーが、ブラックバーンとの試合で終盤に同点とし、プレミアリーグ昇格を決めた。

フランク・ バニャック
コヴェントリー・シティ
プレミアリーグ
ブラックバーン・ローヴァーズ 対 コヴェントリー・シティ
ブラックバーン・ローヴァーズ
EFL チャンピオンシップ

フランク・ランパード率いるコヴェントリー・シティは、ブラックバーン・ローヴァーズとの1-1の引き分けでチャンピオンシップから自動昇格し、25年ぶりにプレミアリーグへ復帰した。

  • イーウッド・パークでの終盤の劇的な展開

    コヴェントリーは、ブラックバーン戦で1ポイントを取ればトップリーグ残留が決まる状況だった。しかし降格圏を脱出しようとする粘り強いローヴァーズに苦戦した。

    後半半ば、ホームチームが先制。しかし85分、ボビー・トーマスが高い打点のヘディングで同点弾。25年待った7,000人のアウェイサポーターが沸いた。

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  • Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ランパードが懐疑論者を黙らせた

    ランパードにとって、この昇格は個人的な大勝利であり、監督としての評価も回復させた。2024年11月にマーク・ロビンズ後任として就任以来、彼はコヴェントリーをチャンピオンシップで最も攻撃的で恐れられるチームに作り変えた。

    昨季はプレーオフでサンダーランドに敗れたが、ランパードは選手たちの士気を落とさなかった。今季は得点を量産し、圧倒的な安定感でリーグを制した。昇格が確定した瞬間、イーウッド・パークには「スーパー・フランキー・ランパード」のチャントが響き渡った。

  • 頂点への長い道のり

    コヴェントリーのプレミアリーグ復帰は、スタジアム紛争やリーグ2降格など、イングランドサッカー界屈指の苦難の末に実現した。2001年の降格以来、暗黒期を繰り返してきたが、元チェルシー監督の下で築いた安定がようやく実を結んだ。

    この引き分けで3位ミルウォールがコヴェントリーを上回る可能性は消えた。下位ではイプスウィッチ、ミドルズブラ、サウサンプトン、ライオンズが最後の自動昇格枠とプレーオフを争っている。

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    シャンパンがついに氷から解放された

    本来は先週末に祝賀ムードを迎えていたはずだが、すでに降格が決まっていたシェフィールド・ウェンズデイに敗れ、ランパード率いるチームは7日間待たされた。その延期で金曜夜の緊張感は高まったが、ランパードが植え付けた粘り強さが最終的に輝いた。

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