ランパードにとって、この昇格は個人的な大勝利であり、監督としての評価も回復させた。2024年11月にマーク・ロビンズ後任として就任以来、彼はコヴェントリーをチャンピオンシップで最も攻撃的で恐れられるチームに作り変えた。

昨季はプレーオフでサンダーランドに敗れたが、ランパードは選手たちの士気を落とさなかった。今季は得点を量産し、圧倒的な安定感でリーグを制した。昇格が確定した瞬間、イーウッド・パークには「スーパー・フランキー・ランパード」のチャントが響き渡った。