契約延長に経営陣は満足しており、オーナー兼執行会長のダグ・キング氏は進展を称賛した。キング氏は「フランクと彼のチームが『契約にサイン』してくれたことを心から嬉しく思う。

2024年11月の就任以来、クラブは彼の指導の下で急成長を遂げ、昨季のチャンピオンシップ制覇を経て、今季プレミアリーグ初参入という歴史的瞬間へ導くのは当然の流れです。」ランパードもキングに感謝を述べ、「このクラブに来る機会と支援に感謝します。 私たちは協力して取り組んでいきます。やるべきことは山積みですが、全力を尽くします。」