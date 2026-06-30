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フランク・ランパード残留決定。コヴェントリー退団説は消え、元チェルシー、エヴァートン監督がプレミアリーグ昇格組と新契約を締結した。
優勝の栄光に報われる
コヴェントリー・シティは、フランク・ランパード監督が2029年まで契約延長したことを発表した。2024年11月就任後、チームはチャンピオンシップを制し25年ぶりにプレミアリーグへ復帰。82試合で45勝を挙げ、苦境を克服した。
チェルシーでは84試合44勝15分25敗、短期間の復帰では11試合1勝2分8敗、エバートンでは44試合12勝8分24敗だった。
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ランパードは何と言ったの？
発表後、ランパードは誇りを示し、来季へのビジョンを語った。「新契約を結べたことをとても嬉しく思う。このクラブを代表できることは大きな光栄だ」と述べた。
「昇格とチャンピオンシップ制覇を果たしたあと、みんなでその瞬間を楽しみました。スタッフも選手も、まずはリフレッシュしつつ、来季に向けて何をするべきか考え、ピッチ内外で山積みの課題に取り組んでいます。」
オーナーは心からの喜びを表明した
契約延長に経営陣は満足しており、オーナー兼執行会長のダグ・キング氏は進展を称賛した。キング氏は「フランクと彼のチームが『契約にサイン』してくれたことを心から嬉しく思う。
2024年11月の就任以来、クラブは彼の指導の下で急成長を遂げ、昨季のチャンピオンシップ制覇を経て、今季プレミアリーグ初参入という歴史的瞬間へ導くのは当然の流れです。」ランパードもキングに感謝を述べ、「このクラブに来る機会と支援に感謝します。 私たちは協力して取り組んでいきます。やるべきことは山積みですが、全力を尽くします。」
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コヴェントリーの今後はどうなるのか？
ランパード監督は、迫るプレミアリーグシーズンへチームを準備する。焦点は移籍市場とプレシーズン合宿へ。ファンは開幕戦を待ちわび、トップリーグでの生き残りをかけて活躍することを期待している。