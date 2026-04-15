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Oliver Maywurm

翻訳者：

フランク・ランパードも候補に挙げられている。マルコ・ローズはアーセナルの天敵となるのか？

プレミアリーグ
移籍情報
ニューカッスル 対 ボーンマス
ボーンマス
M. Rose
アンドニ・イラオラ

マルコ・ローズはまもなく監督に復帰し、プレミアリーグのAFCボーンマスを率いる可能性がある。

スカイ・スポーツによると、ローズ氏はプレミアリーグ11位のクラブで、今夏退任するイラオラ監督の後任候補の筆頭だ。

  • ローズ氏とボーンマス首脳陣はすでに具体的な交渉に入っている。49歳のローズ氏は2025年3月にRBライプツィヒを退任後、フリーだ。

    さらに、イングランド代表MFのレジェンド、フランク・ランパード（47歳）も候補に挙がっている。彼は現在、コヴェントリー・シティをプレミアリーグ昇格目前に導いており、昇格はほぼ確定だ。

    さらにボーンマスではイプスウィッチ・タウンのキーラン・マッケナやラージョ・バジェカーノのイニゴ・ペレスも候補に挙げられている。

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  • Marco Rose 2025getty

    マルコ・ローズはボーンマスで困難な任務を引き継ぐことになるだろう

    ボーンマスの次期監督は重い責任を負う。イラオラ監督は2023年の就任以来、チェリーズをプレミアリーグに定着させ、降格圏から遠ざけてきた。 昨季は欧州カップ戦圏内まで迫り、最終9位。今季も残り6節で6位と3ポイント差のEURO圏内だ。

    契約満了に伴うイラオラ監督の退任が火曜日に正式発表され、本人は「今が引き時だ」とコメント。43歳のスペイン人監督は、古巣アスレティック・ビルバオなど次期監督候補に名前が挙がっている。

    先週土曜のホーム最終戦では、クルピとスコットのゴールで首位アーセナルを2－1破り、優勝争いに波乱をもたらした。

  • マルコ・ローズは最近、アイントラハト・フランクフルトへの移籍が噂されていた。

    ローズにとって、ボーンマスでの監督就任はドイツ・オーストリア以外での初海外指揮となる。RBザルツブルクで2年、メンヒェングラートバッハで2年指揮を執り、2019年にドルトムントへ。しかし結果が出ず1年で退任した。

    数か月後、古巣RBライプツィヒの監督に就き、2年半率いた。今年初頭にはアイントラハト・フランクフルトの監督候補にも名前が上がったが、同クラブはアルベルト・リエラを選んだ。


  • マルコ・ローズ：監督経歴一覧


    期間

    役職

    チーム

    2009年8月

    アシスタントコーチ

    FSVマインツ05

    2010年～2012年

    アシスタントコーチ

    FSVマインツ05 II

    2012年～2013年

    監督

    ロク・ライプツィヒ

    2013年～2015年

    監督

    RBザルツブルクU16

    2015年～2017年

    コーチ

    RBザルツブルクU18

    2017年～2019年

    監督

    RBザルツブルク

    2019年～2021年

    監督

    ボルシア・メンヒェングラートバッハ

    2021年～2022年

    監督

    ボルシア・ドルトムント

    2022年～2025年

    監督

    RBライプツィヒ


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