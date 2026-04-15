ローズ氏とボーンマス首脳陣はすでに具体的な交渉に入っている。49歳のローズ氏は2025年3月にRBライプツィヒを退任後、フリーだ。

さらに、イングランド代表MFのレジェンド、フランク・ランパード（47歳）も候補に挙がっている。彼は現在、コヴェントリー・シティをプレミアリーグ昇格目前に導いており、昇格はほぼ確定だ。

さらにボーンマスではイプスウィッチ・タウンのキーラン・マッケナやラージョ・バジェカーノのイニゴ・ペレスも候補に挙げられている。