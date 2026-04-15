スカイ・スポーツによると、ローズ氏はプレミアリーグ11位のクラブで、今夏退任するイラオラ監督の後任候補の筆頭だ。
翻訳者：
フランク・ランパードも候補に挙げられている。マルコ・ローズはアーセナルの天敵となるのか？
ローズ氏とボーンマス首脳陣はすでに具体的な交渉に入っている。49歳のローズ氏は2025年3月にRBライプツィヒを退任後、フリーだ。
さらに、イングランド代表MFのレジェンド、フランク・ランパード（47歳）も候補に挙がっている。彼は現在、コヴェントリー・シティをプレミアリーグ昇格目前に導いており、昇格はほぼ確定だ。
さらにボーンマスではイプスウィッチ・タウンのキーラン・マッケナやラージョ・バジェカーノのイニゴ・ペレスも候補に挙げられている。
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マルコ・ローズはボーンマスで困難な任務を引き継ぐことになるだろう
ボーンマスの次期監督は重い責任を負う。イラオラ監督は2023年の就任以来、チェリーズをプレミアリーグに定着させ、降格圏から遠ざけてきた。 昨季は欧州カップ戦圏内まで迫り、最終9位。今季も残り6節で6位と3ポイント差のEURO圏内だ。
契約満了に伴うイラオラ監督の退任が火曜日に正式発表され、本人は「今が引き時だ」とコメント。43歳のスペイン人監督は、古巣アスレティック・ビルバオなど次期監督候補に名前が挙がっている。
先週土曜のホーム最終戦では、クルピとスコットのゴールで首位アーセナルを2－1破り、優勝争いに波乱をもたらした。
マルコ・ローズは最近、アイントラハト・フランクフルトへの移籍が噂されていた。
ローズにとって、ボーンマスでの監督就任はドイツ・オーストリア以外での初海外指揮となる。RBザルツブルクで2年、メンヒェングラートバッハで2年指揮を執り、2019年にドルトムントへ。しかし結果が出ず1年で退任した。
数か月後、古巣RBライプツィヒの監督に就き、2年半率いた。今年初頭にはアイントラハト・フランクフルトの監督候補にも名前が上がったが、同クラブはアルベルト・リエラを選んだ。
マルコ・ローズ：監督経歴一覧
期間
役職
チーム
2009年8月
アシスタントコーチ
FSVマインツ05
2010年～2012年
アシスタントコーチ
FSVマインツ05 II
2012年～2013年
監督
ロク・ライプツィヒ
2013年～2015年
監督
RBザルツブルクU16
2015年～2017年
コーチ
RBザルツブルクU18
2017年～2019年
監督
RBザルツブルク
2019年～2021年
監督
ボルシア・メンヒェングラートバッハ
2021年～2022年
監督
ボルシア・ドルトムント
2022年～2025年
監督
RBライプツィヒ