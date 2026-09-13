ブライトンはコベントリーを容赦なく粉砕し、ランパードは答えを探し続けることになった。アウェーのブライトンは前半終了前に先制し、後半はホームのコベントリーを完全に圧倒した。さらにコベントリーは、タイウォ・アウォニイが乱暴な行為で一発退場となり、状況が悪化した。数的優位を得たブライトンは攻撃の手を緩めず、さらに4点を追加して5-0の圧勝を収めた。

この結果、ブライトンは勝ち点7で4位に浮上した。一方のコベントリーは無得点という不名誉な記録をトッテナム・ホットスパーと共有している。ただ、スパーズは2分け2敗で勝ち点2を積み上げている。