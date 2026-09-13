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フランク・ランパードは悪夢のようなスタートを強いられた。コヴェントリー・シティはブライトンに0－5で大敗し、4試合を終えて勝ち点0、無得点のままとなっている。
ブライトン、10人のコヴェントリーを粉砕
ブライトンはコベントリーを容赦なく粉砕し、ランパードは答えを探し続けることになった。アウェーのブライトンは前半終了前に先制し、後半はホームのコベントリーを完全に圧倒した。さらにコベントリーは、タイウォ・アウォニイが乱暴な行為で一発退場となり、状況が悪化した。数的優位を得たブライトンは攻撃の手を緩めず、さらに4点を追加して5-0の圧勝を収めた。
この結果、ブライトンは勝ち点7で4位に浮上した。一方のコベントリーは無得点という不名誉な記録をトッテナム・ホットスパーと共有している。ただ、スパーズは2分け2敗で勝ち点2を積み上げている。
ランパード、惨敗に反応
前半は勇気づけられる内容を見せたものの、コヴェントリーは退場処分の後に崩壊した。この大敗により、同クラブは大会でいまだ勝ち点を獲得していない唯一のチームとなった。
ランパード監督はハーフタイムに『Sky Sports』の取材に応じ、増していくプレッシャーの中でも戦い続け、自信を保つよう選手たちに求めた。「前半は相手にプレッシャーをかけられたが、フィニッシュを決め切れなかった。前向きでいなければならない。選手たちは試合に入り込めている実感を得ているが、信念を持たなければならない。サッカーでそれがなければ、何が残るというんだ？」と語った。
グロスがアシストのエリートクラブ入り
午後はチーム全体としてブライトンのものだったが、パスカル・グロスにとってはとりわけ特別な一日となった。ドイツ人MFは試合を巧みに組み立て、最後のゴールでヤシン・アヤリをアシストしてプレミアリーグ通算50アシストを達成。グロスはこれでエリートの仲間入りを果たした。
2017-18シーズンのデビュー以降、この大会でグロスを上回るアシスト数を記録しているMFは、91のケヴィン・デ・ブライネと73のブルーノ・フェルナンデスのみ。グロスはこれで50アシストとし、ベルナルド・シウバに並んだ。さらにグロスはPKも成功させ、圧巻のパフォーマンスを締めくくった。
- AFP
コヴェントリーの次戦は？
苦戦が続くチームの士気を高めるべく、ランパードは極めて困難な任務に直面している。コヴェントリーは水曜日にカラバオカップでアストン・ビラをホームに迎え、その後プレミアリーグでノッティンガム・フォレストと対戦するため敵地に乗り込む。取り残される事態を避けるためにも、クラブは何としても得点力を取り戻す必要がある。
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