フランク・ランパードはレックサム戦勝利後の祝賀会で、コヴェントリーへの移籍を誓った。

ランパードはレックスハムに3-1で圧勝し、チャンピオンシップでの圧倒的な強さを示したチームを見守った。勝ち点は92に達し、無敗は7試合に伸びた。ホームでの優勝祝賀会に追加の勝ち点ももたらした。25年ぶりのプレミアリーグ復帰について彼は「素晴らしいことだよね？このリーグは本当に厳しい」と語った。 我々はそれを知っており、実際に経験してきた。そしてこのチーム、選手たちは、積み上げた勝ち点という点で今シーズンを支配してきた。今日のパフォーマンスは決して容易なものではなかった。ブラックバーン戦で昇格を決め、ポーツマス戦で優勝を決めた後だったからだ。 選手たちは少し羽を伸ばしていたが、プレーオフ争いの強豪相手に再び戦えと求めると、ホームのファン前で真価を示した。この特別な一年を、ホームでの優勝カップ掲揚で締めくくれた。最高だ、素晴らしい」