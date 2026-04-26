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フランク・ランパードはレックサム戦勝利後の祝賀会で、コヴェントリーへの移籍を誓った。
スカイ・ブルーズが華々しく幕を閉じる
ランパードはレックスハムに3-1で圧勝し、チャンピオンシップでの圧倒的な強さを示したチームを見守った。勝ち点は92に達し、無敗は7試合に伸びた。ホームでの優勝祝賀会に追加の勝ち点ももたらした。25年ぶりのプレミアリーグ復帰について彼は「素晴らしいことだよね？このリーグは本当に厳しい」と語った。 我々はそれを知っており、実際に経験してきた。そしてこのチーム、選手たちは、積み上げた勝ち点という点で今シーズンを支配してきた。今日のパフォーマンスは決して容易なものではなかった。ブラックバーン戦で昇格を決め、ポーツマス戦で優勝を決めた後だったからだ。 選手たちは少し羽を伸ばしていたが、プレーオフ争いの強豪相手に再び戦えと求めると、ホームのファン前で真価を示した。この特別な一年を、ホームでの優勝カップ掲揚で締めくくれた。最高だ、素晴らしい」
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ランパードが移籍に関する警告を発する
優勝トロフィー授与式で高揚感に包まれながらも、監督はすぐにトップリーグ残留という難題に意識を切り替えた。近年昇格した多くのチームが適応に苦戦している現状を受け、彼は「昇降格を繰り返すクラブ」というレッテルを避ける決意をしている。昨年昇格した3クラブの総支出額は3億ポンドに上る。彼はこう認めた。「これは大きな挑戦ですよね？ 昇降格を繰り返すチームが多いことから、プレミアリーグで定着するのは容易ではない。 やるべきことは山積みで、迅速に行動する必要がある。最終決定はオーナーが下す。彼はクラブのトップだからだ。早急に話し合う必要があるが、今はこの小さな瞬間も楽しみたい。」
「私は一度にたくさんのことができる」
コヴェントリーは、レンタル中のフランク・オニエカを完全移籍で獲得し、GKカール・ラッシュワースの加入も目指している。休息を問われたランパードは「僕は同時に多くのことができる。話しながら休暇も取れる」と冗談交じりに語った。
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トップリーグへの準備
夏の移籍市場が迫る中、コヴェントリーは再建の佳境を迎えている。来季も競争力を保つには、早期に有望な選手を獲得し、チームに融合させることが不可欠だ。