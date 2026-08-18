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フランク・ランパードの希望は実現せず！ ACミランがルベン・ロフタス＝チークの衝撃的なプレミアリーグ復帰を阻止へ
ミラン、コヴェントリーからの移籍オファーを拒否
『Tuttosport』によると、ミランは経験豊富なMFロフタス＝チークに対するコヴェントリー・シティからの1000万ユーロのオファーを正式に拒否した。プレミアリーグに昇格したばかりの同クラブは、来季のトップリーグに向けて戦力を大幅に強化するため、30歳の同選手を主要ターゲットの1人に据えていた。
しかし、ミランは野心的なイングランドのクラブからの最初のアプローチを迅速かつ断固として退けた。イタリアの名門は現在、元チェルシーのスター選手の退団を認める考えがない。
- AFP
アモリム、ロフタス＝チークの退団を阻止へ
アモリムは、イングランド復帰の可能性があった移籍を阻止するうえで決定的な役割を果たした。新たに就任したポルトガル人指揮官は、2026-27シーズンを通してこのイングランド人MFを主力として大きく頼りにする考えだ。
同じ報道によれば、アモリムはロフタス＝チークの退団を自ら阻止したという。その理由は、選手が見せる戦術的な多様性が印象的だったためだ。指揮官は、自身の好むシステムの中でライン間で効果的にプレーできるこの特有の能力を高く評価している。その結果、アモリムは30歳のこの選手をサン・シーロで進行する自身のプロジェクトにおける極めて重要な存在と見なしており、今夏の売却の可能性を完全に断った。
ランパード、MFとの再会を否定
この迅速に拒否されたオファーにより、ロフタス＝チークとコヴェントリーのフランク・ランパード監督による大いに期待された再会は実現しないことになった。両者は以前、スタンフォード・ブリッジで共に過ごした時期に密接に仕事をしており、ランパード監督はかつての教え子をウェスト・ミッドランズに迎え入れることを強く望んでいた。
その代わりに、ロフタス＝チークは現在、イタリア1部で4季連続となるシーズンに臨んでいる。屈強なMFは2023年夏、1900万ユーロの完全移籍でチェルシーからミランに加入した。セリエAでの最初のシーズンから、ロッソネリの中盤の中央で高い信頼性と圧倒的なフィジカルを備えた存在としての地位を確立することに成功している。
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契約状況が大きな焦点となっている
ミランはこの夏、同MFをコヴェントリーに売却しないという極めて強硬な姿勢を示しているものの、その長期的な去就は依然としてやや不透明なままだ。イングランド人の現行契約は、サン・シーロで残り1年を切っている。
このやや不安定な契約状況により、新たな延長合意に早期に達しなければ、ミランは来夏にフリー移籍で同選手を失うリスクを現実的に抱えている。市場価値を守るためにも、ミラン幹部は契約更新に向けた新たな交渉を開始するかどうか、近く判断を下さなければならない。
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