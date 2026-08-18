アモリムは、イングランド復帰の可能性があった移籍を阻止するうえで決定的な役割を果たした。新たに就任したポルトガル人指揮官は、2026-27シーズンを通してこのイングランド人MFを主力として大きく頼りにする考えだ。

同じ報道によれば、アモリムはロフタス＝チークの退団を自ら阻止したという。その理由は、選手が見せる戦術的な多様性が印象的だったためだ。指揮官は、自身の好むシステムの中でライン間で効果的にプレーできるこの特有の能力を高く評価している。その結果、アモリムは30歳のこの選手をサン・シーロで進行する自身のプロジェクトにおける極めて重要な存在と見なしており、今夏の売却の可能性を完全に断った。