AFP
翻訳者：
フランク・ランパードとジョン・テリーが明かす、ジョゼ・モウリーニョのチェルシー1度目の退任を受けたロッカールームの悲痛な思い
退団が感情的な反応を引き起こす
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首位チーム、涙を流したメンバーを回想
ランパードは、モウリーニョが自らの解任を選手たちに直接伝えるためにドレッシングルームへ入ってきた、胸に迫る瞬間を振り返った。
部屋の中の感情的な雰囲気について、元MFは次のように語っている。「彼がドレッシングルームに入ってきて、自分に解任されたと話したのを覚えている。この人が自分のキャリアをどれだけ助けてくれたか、一緒に仕事をすることをどれだけ愛していたか、そんなことばかりが頭にあった。涙もあった。監督が去るときにドレッシングルームでそうなるのは普通ではない」
また、テリーもこの指揮官への深い敬愛をあらためて示すとともに、最終的に解任の引き金となったローゼンボリとのチャンピオンズリーグ1-1ドローについて、自分自身に責任があると語った。「彼のためなら、自分はひつぎに入ってでもあのピッチを去っただろう。大の大人たちが、なぜなのか本当に理解できないまま、顔に涙を流していた。そして今でもなお、自分は『あれは自分のせいだ』と思っている。
「チャンピオンズリーグの試合で引き分けたとき、自分のマークについていた相手が得点した。もし自分があの人物に点を取らせていなければ、彼はあと2、3年は続けられていただろうか？ それは分からない。でも、今でもそのことにある種の責任を感じている。そう言って意味が通じるならだけど。正直に言えば、すべてがああいう終わり方になったのはただただ残念だ。自分は彼のことが本当に大好きで、心から敬愛していたし、誰よりも動揺していたと思う」
内紛が関係を断ち切った
モウリーニョは、アブラモビッチとの亀裂について、クラブ内部の運営体制を揺るがし始めた外部からの介入が火種になったと説明した。
その力学の内幕を明かし、モウリーニョはこう語っている。「私の仕事では、ジョゼ、ピーター・ケニオン、ロマンという三角形が、よそ者たちに侵食された。最初の頃はスタンフォード・ブリッジで試合をして、ボックス席を見ると、ロマンと彼の妻、そして彼が信頼する1人か2人がいるだけだった。ところが数シーズン後には、元選手や代理人がいた。こういう人たちは、金がどこにあるかを知っている」
さらにモウリーニョは、チーム練習を放棄することを拒んだ後、アブラモビッチとの関係をぎくしゃくさせた異例の依頼も振り返った。「ロマンは変わったのだと思う。例えばある日、ピーターがかなり気まずそうに私のところへ来て、こう言った。『ジョゼ、君に伝えなければならないことがある。ボスはサルディーニャであのボートに乗っていて、そのボートで働いている人たちがホテルの連中とサッカーをしているんだが、負けている。彼のために1試合勝ちに行ってくれないか？』。私は『いや、ピーター、今日は練習がある。明日の準備をしなければならないし、行けない』と答えた。そして彼は、それを快く思わなかった」
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ドキュメンタリー公開がプレミアに近づく
今週火曜日にNetflixで配信されるドキュメンタリーシリーズ『モウリーニョ』は、この伝説的指揮官のキャリアの歩みを内側から描く内容となっている。さらにこの作品では、モウリーニョが2013年にマンチェスター・ユナイテッドでサー・アレックス・ファーガソンの後任となる契約に合意していたものの、その後撤回してチェルシーに復帰していたという大きな秘密も明かされる。視聴者は、クラブ首脳陣や選手たちとの関係を形作った複雑な力学について、貴重な洞察を得ることになる。
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