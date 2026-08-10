ランパードは、モウリーニョが自らの解任を選手たちに直接伝えるためにドレッシングルームへ入ってきた、胸に迫る瞬間を振り返った。

部屋の中の感情的な雰囲気について、元MFは次のように語っている。「彼がドレッシングルームに入ってきて、自分に解任されたと話したのを覚えている。この人が自分のキャリアをどれだけ助けてくれたか、一緒に仕事をすることをどれだけ愛していたか、そんなことばかりが頭にあった。涙もあった。監督が去るときにドレッシングルームでそうなるのは普通ではない」

また、テリーもこの指揮官への深い敬愛をあらためて示すとともに、最終的に解任の引き金となったローゼンボリとのチャンピオンズリーグ1-1ドローについて、自分自身に責任があると語った。「彼のためなら、自分はひつぎに入ってでもあのピッチを去っただろう。大の大人たちが、なぜなのか本当に理解できないまま、顔に涙を流していた。そして今でもなお、自分は『あれは自分のせいだ』と思っている。

「チャンピオンズリーグの試合で引き分けたとき、自分のマークについていた相手が得点した。もし自分があの人物に点を取らせていなければ、彼はあと2、3年は続けられていただろうか？ それは分からない。でも、今でもそのことにある種の責任を感じている。そう言って意味が通じるならだけど。正直に言えば、すべてがああいう終わり方になったのはただただ残念だ。自分は彼のことが本当に大好きで、心から敬愛していたし、誰よりも動揺していたと思う」