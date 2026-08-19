AFP
翻訳者：
フランク・ランパードが、コヴェントリー・シティのプレミアリーグ復帰に向けた準備の中で、レアル・マドリーの指揮官ジョゼ・モウリーニョから受けた移籍面での助力を明かす
移籍市場について“スペシャル・ワン”に相談する
両者のつながりは単なる懐古にとどまらない。ランパードは、今でもモウリーニョに仕事上の助言を求めていると明かした。コヴェントリーの指揮官は、この夏の移籍市場で、詳細が明かされていないある選手について最近モウリーニョに相談したという。モウリーニョは現在レアル・マドリーで再び指揮を執っているものの、そのベテラン指揮官は時間を割き、問題のターゲットについて非常に詳しい見解を示した。2人がウェストロンドンでともに過ごした時代から何年も経った今も、その絆が強いままであることを示している。
「ジョゼはいつだってそこにいてくれる。ここだけの話だけど、先日も別の選手について彼にメッセージを送ったんだ。レアル・マドリーの選手ではなく、以前に彼が一緒に仕事をした選手のことだ。彼はいつでも連絡が取れる存在だよ」と、ランパードはtalkSPORTに語った。 「返事に2日ほどかかることもある。忙しい人だって分かっているよ。でも、僕たちが話していたある選手について、本当に、本当に詳しく話してくれたんだ」
- Getty Images Sport
モウリーニョがランパードの監督スタイルに残した長く続く影響
モウリーニョの影は、指導者としての歩みに今なお大きく落ちている。スタンフォード・ブリッジでポルトガル人指揮官の下、選手として最も成功した時期を過ごした元イングランド代表は、「スペシャル・ワン」が今も重要な拠りどころであり続けていると明かした。ランパードは、監督として自分自身の道を切り開く決意を持ちながらも、かつての恩師から学んだ選手マネジメントやコミュニケーションの教訓が、自身のアプローチに深く刻み込まれていると語っている。
「もちろんモウリーニョのドキュメンタリーは見たし、素晴らしい思い出だった。特に最初の作品は、まさにチェルシーの物語だったから、本当にたくさんの素晴らしいことを思い出させてくれた。自分がずっと前からジョゼを大好きだったことは分かっていたけど、あらためて振り返ることができて良かった。私は多くの素晴らしい監督と仕事をしてきたが、彼がやって来た時、私のキャリアに最も大きな影響を与えたのは彼だった。彼が自信を与えてくれたからだ」
「多くの監督が、ある程度ジョゼを真似しようとしてきたと思う。でも、私はそうはしないし、できない。彼のような特性を持っていないからだ。私には私自身のものがある」
ミッドランズでの進化と個人的成長
CBSアリーナでの18カ月間を振り返り、ランパードはダービー・カウンティ、チェルシー、エヴァートンでの以前の役職時代と比べ、自身が大きく成長したと考えている。浮き沈みの激しいことで知られるこの職業において、精神的なバランスを見つける重要性を強調した。コヴェントリーの指揮官は「懐古的な存在」になることを避け、自身のメンタル面の健康をプレミアリーグのシーズンを通じた厳しさの中でも保ちながら、自分の squad に何が必要かに集中する決意を示している。
「私は自分なりのやり方で監督業をやろうとしている。おそらく最も学んだのは、自分自身のバランスを正しく取ることだ。つまり、すべての試合に勝てるわけではないということだ」と彼は語った。「本当にさまざまな形で試されることになる。毎日完璧さを追い求めることはできない。ピッチ外でもピッチ上でも自分のバランスを正しく保ち、本当に重要なことを優先しなければならない。そして願わくは、このコヴェントリーでの18カ月で、それが自分にとって少し個人的な改善になったことを示せていたらと思う」
「そして実際、自分のバランスを正しく取ることで人生は楽になる。休む時間を確保できるからだ。この仕事はストレスが多く、自分をすり減らすものだが、その渦中にいる時には、それがこの仕事なのだと理解しなければならない」
- Getty Images Sport
エミレーツで王者と対戦へ
コヴェントリーの昇格の現実を実感するのは今週末になりそうだ。チームはアーセナルと対戦するため敵地へ向かう。ランパードはこの任務の大きさを痛感しているが、金曜夜に迎える一戦の舞台や対戦相手の力に選手たちが気圧されてはならないと強調した。
「私は興奮している。みんなも興奮していると思う。25年間このリーグから離れていた僕たちの小さな物語、昨季にこの選手たちと過ごした1年、そして彼らが僕たちをここまで導くためにどれほど素晴らしい仕事をしたか。でも、そこで現実がはっきりと押し寄せてくる。開幕戦がアウェーでのアーセナル戦だと分かれば、なおさらだ。彼らは当然のことながら王者だった。だが、僕たちは自分たちに集中しなければならない。目の前にあるこの挑戦に真っ向から立ち向かわなければならない。こうした最高のチームとは、シーズンを通してアウェーで戦うことになるのだから」
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