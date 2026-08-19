モウリーニョの影は、指導者としての歩みに今なお大きく落ちている。スタンフォード・ブリッジでポルトガル人指揮官の下、選手として最も成功した時期を過ごした元イングランド代表は、「スペシャル・ワン」が今も重要な拠りどころであり続けていると明かした。ランパードは、監督として自分自身の道を切り開く決意を持ちながらも、かつての恩師から学んだ選手マネジメントやコミュニケーションの教訓が、自身のアプローチに深く刻み込まれていると語っている。

「もちろんモウリーニョのドキュメンタリーは見たし、素晴らしい思い出だった。特に最初の作品は、まさにチェルシーの物語だったから、本当にたくさんの素晴らしいことを思い出させてくれた。自分がずっと前からジョゼを大好きだったことは分かっていたけど、あらためて振り返ることができて良かった。私は多くの素晴らしい監督と仕事をしてきたが、彼がやって来た時、私のキャリアに最も大きな影響を与えたのは彼だった。彼が自信を与えてくれたからだ」

「多くの監督が、ある程度ジョゼを真似しようとしてきたと思う。でも、私はそうはしないし、できない。彼のような特性を持っていないからだ。私には私自身のものがある」