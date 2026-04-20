フランク・ランパードが、コヴェントリーの25年ぶりのプレミアリーグ昇格を導き、EFLチャンピオンシップの「今季最優秀監督」に選ばれた。

受賞の際、彼はこう語った。「先日の夜、胸が熱くなった。その瞬間、自分たちが成し遂げたことを強く感じた。16ヶ月前、私が加わったときクラブはどん底だった。そこから這い上がった。サッカーは常に『人』であり、『サポーター』だ。それが恋しかった。」

マーク・ロビンズ前監督やダグ・キングオーナーに感謝したい。私は素晴らしい選手たちと働けている。才能はもちろん、互いを思いやり、真剣に練習し、支え合い、笑い合えること。それこそが宝だ。信じられないような物語の一部になれて幸せだ。」