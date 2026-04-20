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フランク・ランパードが、コヴェントリーの25年ぶりのプレミアリーグ昇格を導き、EFLチャンピオンシップの「今季最優秀監督」に選ばれた。
歴史的なプロモーションキャンペーンへの称賛
スカイ・ブルーズは今シーズンすでに86ポイントを稼ぎ、残り3試合で優勝争いを続けている。結果に関わらず、ランパード監督は日曜夜のEFLアワードで栄誉ある賞を受けた。47歳の監督にとって、これは指導者としての大きな節目であり、世界屈指の厳しいリーグでの実力を示した。
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ランパードはコヴェントリーの復活の一翼を担っている
受賞の際、彼はこう語った。「先日の夜、胸が熱くなった。その瞬間、自分たちが成し遂げたことを強く感じた。16ヶ月前、私が加わったときクラブはどん底だった。そこから這い上がった。サッカーは常に『人』であり、『サポーター』だ。それが恋しかった。」
マーク・ロビンズ前監督やダグ・キングオーナーに感謝したい。私は素晴らしい選手たちと働けている。才能はもちろん、互いを思いやり、真剣に練習し、支え合い、笑い合えること。それこそが宝だ。信じられないような物語の一部になれて幸せだ。」
元イングランド代表スターの復活
ランパードにとって、この受賞は2023年にチェルシーの暫定監督を騒がれる形で退任して以来の雪辱だ。再起を疑問視する声もあったが、彼は「ビッグ6」のスポットライトを外れ、チャンピオンシップという難しい舞台で戦術眼と指導力を示した。コヴェントリーでの成功は、堅守とハイプレスでゼロからチームを作り上げる彼の力を証明している。
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その他のマネージャーへの表彰
ランパード以外にも2名の監督が受賞した。マイケル・スクバラはEFLリーグ・ワン最優秀監督賞に選ばれ、リンカーン・シティでの改革が公式に認められた。元リーズ・ユナイテッドのコーチであり、LNERスタジアムでインプスを粘り強く戦術的なチームに育てた。 一方、ブロムリーのアンディ・ウッドマンはEFLリーグ2の同賞を受賞。53歳の彼は「レイヴンズ」を率い、フットボールリーグ昇格の勢いを維持し続けている。