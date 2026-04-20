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Coventry City v Preston North End - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport
Donny Afroni

翻訳者：

フランク・ランパードが、コヴェントリーの25年ぶりのプレミアリーグ昇格を導き、EFLチャンピオンシップの「今季最優秀監督」に選ばれた。

フランク・ バニャック
コヴェントリー・シティ
EFL チャンピオンシップ
リンカーン・シティ
EFL リーグ 1
ブロムリー
EFL リーグ 2
M. Skubala
アンディ・ウッドマン

フランク・ランパードが、コヴェントリー・シティを昇格に導き、EFLチャンピオンシップの「シーズン最優秀監督」に選ばれた。この受賞は、コヴェントリーが予想を覆し、強豪を凌いだ今シーズンの活躍を証明する。このタイトルで、元チェルシーのMFは、チームを25年ぶりのトップリーグ復帰へ導いた。

  • 歴史的なプロモーションキャンペーンへの称賛

    スカイ・ブルーズは今シーズンすでに86ポイントを稼ぎ、残り3試合で優勝争いを続けている。結果に関わらず、ランパード監督は日曜夜のEFLアワードで栄誉ある賞を受けた。47歳の監督にとって、これは指導者としての大きな節目であり、世界屈指の厳しいリーグでの実力を示した。

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  • Blackburn Rovers v Coventry City - Sky Bet ChampionshipGetty Images Sport

    ランパードはコヴェントリーの復活の一翼を担っている

    受賞の際、彼はこう語った。「先日の夜、胸が熱くなった。その瞬間、自分たちが成し遂げたことを強く感じた。16ヶ月前、私が加わったときクラブはどん底だった。そこから這い上がった。サッカーは常に『人』であり、『サポーター』だ。それが恋しかった。」

    マーク・ロビンズ前監督やダグ・キングオーナーに感謝したい。私は素晴らしい選手たちと働けている。才能はもちろん、互いを思いやり、真剣に練習し、支え合い、笑い合えること。それこそが宝だ。信じられないような物語の一部になれて幸せだ。」

  • 元イングランド代表スターの復活

    ランパードにとって、この受賞は2023年にチェルシーの暫定監督を騒がれる形で退任して以来の雪辱だ。再起を疑問視する声もあったが、彼は「ビッグ6」のスポットライトを外れ、チャンピオンシップという難しい舞台で戦術眼と指導力を示した。コヴェントリーでの成功は、堅守とハイプレスでゼロからチームを作り上げる彼の力を証明している。

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    その他のマネージャーへの表彰

    ランパード以外にも2名の監督が受賞した。マイケル・スクバラはEFLリーグ・ワン最優秀監督賞に選ばれ、リンカーン・シティでの改革が公式に認められた。元リーズ・ユナイテッドのコーチであり、LNERスタジアムでインプスを粘り強く戦術的なチームに育てた。 一方、ブロムリーのアンディ・ウッドマンはEFLリーグ2の同賞を受賞。53歳の彼は「レイヴンズ」を率い、フットボールリーグ昇格の勢いを維持し続けている。