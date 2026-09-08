Getty Images Sport
翻訳者：
フランク・ケシエが、ユヴェントスを衝撃的に断って感動的なアタランタ復帰を決めた理由を明かす
心が導いた帰還
ミノ・ファヴィーニ・ニューバランス・アカデミーでの公式入団会見で、このMFは古巣への強い思いを率直に明かした。他のイタリアの強豪クラブから大きな関心を寄せられていたにもかかわらず、再びアタランタのカラーを身にまとう機会が訪れた時点で、ケシエにとって本気で考えた行き先はベルガモだけだったと強調した。
29歳のケシエは集まった報道陣に対し、街への感情的なつながりについても熱を込めて語り、次のように述べた。「アタランタを選んだのは、心で決めた選択だったからだ。僕にベルガモへ戻る機会を与えてくれたルカ・ペルカッシとオーナー陣に感謝したい。ベルガモは僕にとって故郷であり、すべてが始まった街でもある。彼らとアタランタのおかげで、プロサッカー選手になるという夢をかなえることができた。アタランタは僕にすべてを与えてくれた。この場所に戻ってこられたこと、そしてこのプロジェクトの一員になれたことをとても誇りに思っている」
- Getty Images Sport
オロビチを選び、ユヴェントスを拒否へ
移籍市場に複雑な事情がつきものなのは珍しくなく、ケシエの移籍も例外ではなかった。ユヴェントスは今夏の移籍期間を通じて、かつてACミランとバルセロナでプレーした同選手との関係が盛んに報じられており、実証済みのフィジカルの強さと戦術理解を備えた存在として中盤強化を目指していた。しかしケシエは、トリノのクラブと話し合いを行っていたにもかかわらず、ベルガモ復帰は難しい決断ではなかったと明かした。
他クラブからの関心について振り返ったケシエは、現実的でありながらも理由を明確に語った。「フリーエージェントになったばかりの選手に多くのチームが関心を示すのは普通のことだ。もちろん他のチームとも話をしたが、この選択肢は選手としても、一人の人間としても大きな自信を与えてくれた。アタランタを選んだのは、心からの決断だったからだ。アタランタから戻ってきてほしいと言われた時、帰りたいと思った」と説明した。
サッリ革命を受け入れる
ケシエは、マウリツィオ・サッリの指揮の下で大きな進化を遂げてきたアタランタに加わることになった。スポーツディレクターのクリスティアーノ・ジュントリはプレゼンテーションの場で、ベテラン指揮官へのクラブの信頼をあらためて強調し、「この新たな旅を始めるのにふさわしい人物だ」と表現した。ケシエ本人もサッリの下でプレーすることに意欲を見せており、指揮官の具体的な要求に合わせて自らのプレーを適応させる準備ができていると語った。力強いボックス・トゥ・ボックスの存在として起用されようと、より専門的な戦術的役割を担おうと、コートジボワール人MFは個人の栄誉ではなく、チーム全体の成功だけに意識を向けながら、再びチームに溶け込もうとしている。
「僕たちは毎日、一緒に懸命に取り組んでいる。自分にとっては、アンカーとしてプレーすることも、さらにゲームメーカー寄りの役割を担うことも問題ではない。優先すべきなのは、チームと街のためにベストを尽くすことだ」とケシエは述べた。
- Getty Images
ベルガモでタイトル獲得を目指す野心
この復帰に特別な感情が伴うことは間違いないが、ケシエがベルガモに戻ってきた理由は、単に郷愁に浸るためではない。MFは2026-27シーズンに向けたクラブの目標について強気な姿勢を示し、現在のスカッドは国内外の両舞台で最高の栄誉を争う力があるとの見解を示した。さらに、最近の改修によってゲヴィス・スタジアムは、より一体感があり熱量の高い雰囲気を備えるようになっており、ケシエはこの環境がアタランタの成長を次の段階へ進めるために完璧に整っていると考えている。
「ここベルガモで、すべてを懸けて戦いたい。スクデット、コッパ・イタリア、ヨーロッパリーグ、そのためにここにいる。あらゆるタイトルに挑みたい」と言い切った。
GOALをGoogleでフォロー
この物語を楽しんでいただけましたか？
GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。