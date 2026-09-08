ミノ・ファヴィーニ・ニューバランス・アカデミーでの公式入団会見で、このMFは古巣への強い思いを率直に明かした。他のイタリアの強豪クラブから大きな関心を寄せられていたにもかかわらず、再びアタランタのカラーを身にまとう機会が訪れた時点で、ケシエにとって本気で考えた行き先はベルガモだけだったと強調した。

29歳のケシエは集まった報道陣に対し、街への感情的なつながりについても熱を込めて語り、次のように述べた。「アタランタを選んだのは、心で決めた選択だったからだ。僕にベルガモへ戻る機会を与えてくれたルカ・ペルカッシとオーナー陣に感謝したい。ベルガモは僕にとって故郷であり、すべてが始まった街でもある。彼らとアタランタのおかげで、プロサッカー選手になるという夢をかなえることができた。アタランタは僕にすべてを与えてくれた。この場所に戻ってこられたこと、そしてこのプロジェクトの一員になれたことをとても誇りに思っている」