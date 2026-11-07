2022年のヨーロッパリーグ制覇や2025年の3位など、5年間で収めた大きな成功と達成した目標は、そう簡単には忘れられない。マルクス・クレーシェとフランクフルトの場合、「決して忘れられない」と言ってもいいだろう。ドイツのクラブはXの公式アカウントで、46歳のドイツ人幹部クレーシェを終身会員に任命したと発表した。パーダーボルンにあるクレーシェの自宅では、同幹部のアシスタント全員と取締役会の一部メンバーが夕食を共にした。共に築いた歴史に敬意を払い、心を込めて別れを告げるための席だった。