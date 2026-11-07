マルクス・クレシェは、ミランのフットボール部門責任者への就任に近づいている。ドイツ人幹部の起用は、アルド・ロッシ通りに拠点を置くクラブの経営陣を強化するため、ジェリー・カルディナーレが明確な意図を持って選んだものだ。レッドバードのトップは、46歳のドイツ人幹部がキャリアを通じて示してきた長期的なビジョンと仕事の進め方を高く評価している。
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フランクフルトを去るクレシェ、クラブの終身会員に。1月1日からミランで職務に就く
NO0MINATO 終身会員
2022年のヨーロッパリーグ制覇や2025年の3位など、5年間で収めた大きな成功と達成した目標は、そう簡単には忘れられない。マルクス・クレーシェとフランクフルトの場合、「決して忘れられない」と言ってもいいだろう。ドイツのクラブはXの公式アカウントで、46歳のドイツ人幹部クレーシェを終身会員に任命したと発表した。パーダーボルンにあるクレーシェの自宅では、同幹部のアシスタント全員と取締役会の一部メンバーが夕食を共にした。共に築いた歴史に敬意を払い、心を込めて別れを告げるための席だった。
1月1日から運用開始
最新の情報によると、クレシェとACミランを今後3年間結ぶ契約は、すでに作成段階に入っている。アイントラハト・フランクフルトを離れるクレシェがACミランで業務を開始するのは1月1日からだが、今後数週間のうちにもチームの戦力や移籍市場での補強の必要性を見極めるなど、クラブの動きに深く関わることになる。
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