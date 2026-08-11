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フラム、北アイルランド史上最高額選手シェイ・チャールズを3000万ポンドで獲得完了
北アイルランドの記録が更新される
フラムは、22歳のMFチャールズの獲得を正式に完了した。移籍金は最大3000万ポンドで、内訳は初期費用2600万ポンドに加え、成績関連のボーナス400万ポンドとなっている。この金額は、2020年にジャマル・ルイスがノリッジ・シティからニューカッスル・ユナイテッドへ1500万ポンドで移籍した際に樹立した従来の北アイルランド史上最高額を上回るもので、チャールズはクレイブン・コテージでの5年契約にサインし、北アイルランド人選手として史上最高額の選手となった。元マンチェスター・シティのアカデミー出身である同選手は、ササ・ルキッチのイプスウィッチ・タウン移籍に伴う後釜として、リーズ・ユナイテッドではなく西ロンドン行きを選んだ。
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チャールズが計り知れない名誉を表明
この若きMFは、指導陣とクラブの長期的なビジョンについて直接話し合った末に、西ロンドンへの移籍を決めた喜びを語った。
クラブ公式ウェブサイトでの最初のインタビューで、チャールズは契約成立への誇りを次のように語っている。「ようやく正式に決まって、本当に興奮している。クラブには下から上まで、本当に素晴らしい土台がある。
「素晴らしいビジョンを持つ、本当にいいクラブだ。監督がそれを僕に説明してくれた。ここにいられるのは非常に大きな特権だ。プレミアリーグでのキャリアを本格的にスタートさせたいと思っている。こうした素晴らしいクラブなら、僕にとって完璧だし、ファンにとっても完璧であってほしい」
アルベロアが新たなチームを編成
チャールズは、ベンフィカへ去ったマルコ・シウバの後任として就任した新指揮官アルバロ・アルベロア体制下で、フルアム加入3人目の新戦力となった。北アイルランド代表の同選手は、フルアム史上3番目に高額な補強でもあり、上回るのは、ともに約3400万ポンドで加入したゴンサロ・ガルシアとケビンのみである。アルベロアは今夏の移籍市場で引き続きフルアムの陣容再編を進めており、長期的に競争力のあるチームを築くべく、レアル・マドリーから加入したガルシア、セサル・パラシオスに続いてチャールズを加えた。
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開幕戦に先立ち、プレシーズンテストが行われる
フラムは水曜日にスペインへ遠征し、マラガと対戦する。その後、帰国して8月15日（土）にドイツのシュツットガルトをホームに迎える。このプレシーズン日程は、アルベロアにとって戦術的なセットアップを磨き、新戦力を先発メンバーに組み込むための重要な機会となる。最初の大きな試金石は、8月24日（月）に行われるプレミアリーグ開幕戦、ロンドンのライバルであるチェルシーとの一戦だ。
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