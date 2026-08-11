フラム、北アイルランド史上最高額選手シェイ・チャールズを3000万ポンドで獲得完了

この若きMFは、指導陣とクラブの長期的なビジョンについて直接話し合った末に、西ロンドンへの移籍を決めた喜びを語った。

クラブ公式ウェブサイトでの最初のインタビューで、チャールズは契約成立への誇りを次のように語っている。「ようやく正式に決まって、本当に興奮している。クラブには下から上まで、本当に素晴らしい土台がある。

「素晴らしいビジョンを持つ、本当にいいクラブだ。監督がそれを僕に説明してくれた。ここにいられるのは非常に大きな特権だ。プレミアリーグでのキャリアを本格的にスタートさせたいと思っている。こうした素晴らしいクラブなら、僕にとって完璧だし、ファンにとっても完璧であってほしい」