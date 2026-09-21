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フラム戦ドロー後、12年で最悪のスタートとなる中、マンチェスター・ユナイテッド指揮官のマイケル・キャリックが、コンディションを巡る主張を一蹴し、マテウス・クーニャに反論。
ユナイテッド、クレイヴン・コテージで辛くも勝ち点1を獲得
マンチェスター・ユナイテッドの悲惨な不振は日曜日も続き、フラム戦ではリサンドロ・マルティネスのオウンゴールで先制を許した。アウェーのユナイテッドは、再び痛恨の敗戦を喫するかに見えたが、89分にマテウス・クーニャが同点弾を決め、1-1の引き分けに持ち込んだ。
この結果、ユナイテッドはプレミアリーグ開幕から5試合で勝ち点5にとどまり、12位に低迷している。2014年以来最悪のトップリーグ開幕スタートとなり、週半ばのカラバオカップでブライトンに敗れて敗退した後だけに、キャリック率いるチームへのプレッシャーはさらに高まっている。
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キャリック、クーニャの「エネルギー」という評価を否定
試合終了のホイッスル後、得点者のクーニャは強度不足を指摘し、フラムの選手たちは後半立ち上がりに「より多くのエネルギーを注いだ」とした上で、先制点を奪ったと示唆した。試合データもこのFWの見解を裏づけており、ホームのフラムは90分間でユナイテッドより6キロ多く走っていたことが明らかになった。
しかし、キャリックは自チームが試合のペースについていけていなかったとの見方を明確に否定。指揮官は、選手たちは終盤の同点弾を奪うために試合の最後を押し気味に進めていたと主張した。
クーニャの発言について問われると、キャリックは「私にはそうは見えなかった」と述べた。「試合の終わらせ方にはかなり満足していた。実際、試合の締めくくりは本当に力強かったと思うし、私たちは押し続けていた」
また、チーム全体のコンディショニングがより広い問題なのかと追及されると、キャリックは「だから、それが問題だとは思わない」と付け加えた。
危機の中で前向きな材料を見いだす
ユナイテッドの今季のスタートが「理想的ではない」と認めつつも、キャリックは自らのチームが持つ粘り強さを強調したかった。土壇場のゴールによって、1週間で3度目となる痛手の敗戦は回避され、苦境に立たされている指揮官にとっては小さな足がかりとなった。
「大きなことだ。もちろん、それを過大評価するつもりはない。勝ち点1を取ったが、勝ちたかったのは確かだからだ。ただ、グループとして学んでいく過程の一部でもある」とキャリックは説明した。「どう反応するか、今後に向けてそれがどう見えるか、自分たちのリアクションがどういうものか。そうしたすべてが、グループとして成長する一部なんだ」
ユナイテッド指揮官は、先制を許した後も崩れなかった選手たちを称賛した。「間違いなく、今日は違う方向に進んでいた可能性もあった。100パーセントそうなり得た」と述べた上で、「その反応には本当に満足しているし、今後に向けても大きな助けになると思う」と続けた。
- AFP
代表ウィークは重要な立て直しの機会をもたらす
ユナイテッドはここから長めのインターナショナルブレイクに入り、キャリックにとってはトレーニングピッチでチームの課題に取り組むための極めて重要な時間となる。マンチェスター・ユナイテッドの次戦は10月10日で、ホームでトッテナム・ホットスパーと対戦する。
その一戦は重要な試金石となりそうだ。スパーズ戦で好結果を手にすることは、悪い流れを断ち切り、チームのフィジカル面のパフォーマンスに向けられたくすぶる疑問を鎮め、ユナイテッドをプレミアリーグ順位表の上へと押し上げ始めるためにも不可欠である。
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