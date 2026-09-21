試合終了のホイッスル後、得点者のクーニャは強度不足を指摘し、フラムの選手たちは後半立ち上がりに「より多くのエネルギーを注いだ」とした上で、先制点を奪ったと示唆した。試合データもこのFWの見解を裏づけており、ホームのフラムは90分間でユナイテッドより6キロ多く走っていたことが明らかになった。

しかし、キャリックは自チームが試合のペースについていけていなかったとの見方を明確に否定。指揮官は、選手たちは終盤の同点弾を奪うために試合の最後を押し気味に進めていたと主張した。

クーニャの発言について問われると、キャリックは「私にはそうは見えなかった」と述べた。「試合の終わらせ方にはかなり満足していた。実際、試合の締めくくりは本当に力強かったと思うし、私たちは押し続けていた」

また、チーム全体のコンディショニングがより広い問題なのかと追及されると、キャリックは「だから、それが問題だとは思わない」と付け加えた。



