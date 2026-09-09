キヴ率いるチームがバッシーに関心を示していると伝えたのはItalpressだ。同メディアによれば、このDFと現在の所属クラブであるフラムとの接触は転機を迎えているという。26歳のナイジェリア代表はロンドンのクラブとの契約満了が近づいている状況にあり、クラブ側は残留を望んでいる（さらに1年契約を延長できるオプションも保有）。一方で選手本人は届いているオファーを検討しており、引き続きコテージャーズに残るのか、それとも契約満了まで待って1月の時点で次のクラブと契約し、7月に獲得するクラブが移籍金ゼロで手にできる形を選ぶのかを見極めようとしている。





要するに、インテルは期待を寄せており、大型補強の可能性を探っている。バッシーはすでに昨冬からインテル首脳陣のリストに入っており、そのフィジカルの強さ、ビルドアップ能力、そして多様性が高く評価されている。ナイジェリア代表はセンターバック、左のストッパー、左サイドバックのいずれでもプレー可能だ。フラムは2023年7月にアヤックスから彼を2000万ユーロ超で獲得しており、開幕したばかりの今季リーグ戦でもすでに3試合で起用している。





スーパー・イーグルスの主軸である1999年生まれの同選手は、イタリアのアオスタ生まれで、イングランドのパスポートも持つ。ナイジェリア人の両親のもと、ヴァッレ・ダオスタ州で12月31日に生まれ、イタリアでの幼少期をまさにアオスタ県都で過ごした後、家族とともにイングランドへ移住。その際、父親の姓も捨てた。レスターの下部組織からグラスゴー・レンジャーズへ進み、その後アヤックスとフラムから声がかかり、次なるビッグクラブへの移籍を待っている。