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フラムのアルバロ・アルベロア監督、審判への過激な批判でFAから高額罰金処分
イングランドサッカー協会がアルベロアに対し措置を講じる
イングランドサッカー協会（FA）は、アルベロアに2万5000ポンドの罰金を科し、今後の言動について公式に警告したと発表した。処分の対象となったのは、9月20日にクレイヴン・コテージで行われたマンチェスター・ユナイテッドとの1-1の引き分け後に、スペイン人指揮官が述べたコメントだ。FAは、試合後の発言が審判団の偏向を示唆し、公正さに疑問を呈するものであり、不適切な行為に当たると主張した。
FAは処分の詳細も明らかにし、独立委員会が、アルベロア監督の発言は審判団が結果に影響を与えようと事前に企てていたことを示唆するものだと判断したと説明した。FAは競技の評判を守るため、クラブ関係者がメディアで審判について語る際の厳格な指針を設けている。
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規制委員会が決定について説明
独立委員会は裁定理由書で、アルベロア監督の発言が示唆する内容の重大さを指摘した。審判団が以前のミスを埋め合わせようとしていたとほのめかしたことで、監督の発言は通常の戦術面での批判を超え、PGMOLに組織的な偏りがあると非難するものになった。委員会は、こうした言説はプレミアリーグが公正であるという認識を損ない、強い抑止措置が必要になると指摘した。
委員会は、「これらの発言は、試合を通じて審判団が繰り返し偏りを見せたことだけでなく、別の試合でのミスを埋め合わせようと、審判団や他の関係者、あるいはその双方が事前に意図していた可能性さえ示唆していると考えた」と記している。
騒動の発端となった発言
物議を醸したのは、両チームが1-1で引き分けた試合後のアルベロア監督の激しい発言だ。審判の判定に外的要因が影響したと示唆したように受け取られた。フラムの指揮官は試合中の複数の判定に明らかに不満を募らせ、FAが審判の根本的な誠実さを疑う一線を越えたと判断する一連の非難に至った。
「ファウルはすべて彼らに有利に取られたと思う。どの判定も彼らに有利だった。マンチェスター・シティ戦の後から、ここではマンチェスター・ユナイテッドを負けさせないのだと分かっていた。分かっていたんだ」とアルベロア監督は当時語った。発言は『デイリー・メール』が伝えている。
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フラムのシーズンに与える影響
フラムにとって、今回の懲戒処分を巡る騒動は、アルベロア監督がクラブに自身の哲学を浸透させようとしている最中に起きた。監督は引き続きピッチ脇からチームを指揮できるものの、今回の警告は、同様の行為を繰り返せば、より厳しいベンチ入り禁止処分を受ける可能性があるという最後通告だ。クラブはこの一件に区切りをつけ、今後のリーグ戦に集中したい考えだろう。フラムは、監督がその情熱を当局との対立ではなく、ピッチ上でのチームのパフォーマンスにつなげることを望んでいる。
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