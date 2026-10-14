イングランドサッカー協会（FA）は、アルベロアに2万5000ポンドの罰金を科し、今後の言動について公式に警告したと発表した。処分の対象となったのは、9月20日にクレイヴン・コテージで行われたマンチェスター・ユナイテッドとの1-1の引き分け後に、スペイン人指揮官が述べたコメントだ。FAは、試合後の発言が審判団の偏向を示唆し、公正さに疑問を呈するものであり、不適切な行為に当たると主張した。

FAは処分の詳細も明らかにし、独立委員会が、アルベロア監督の発言は審判団が結果に影響を与えようと事前に企てていたことを示唆するものだと判断したと説明した。FAは競技の評判を守るため、クラブ関係者がメディアで審判について語る際の厳格な指針を設けている。