レガネスとのプレシーズンマッチで好印象を残し、得点も挙げたにもかかわらず、ガルシアのトップチーム入りへの道はハイレベルな競争によって閉ざされていた。ヤン・ディオマンドの加入の可能性に加え、エンドリッキがリヨンへのローン移籍から復帰したことで、22歳のストライカーが継続的な出場機会を得る余地はほとんど残されていなかった。

ガルシアはこの夏、主役級の役割を保証してくれるプロジェクトを求め、幼少期から所属するクラブを離れることに以前から前向きだった。レアル・マドリー・カスティージャで73試合30得点を記録しており、フィニッシャーとしての資質はすでに広く証明されている。フラムにいるアルベロアの存在が決め手となり、指揮官はスペインの首都でともに過ごした時期からその能力を知り尽くす選手を中心にチームを作る考えを固めていた。







