AFP
翻訳者：
フラムでアルバロ・アルベロアの後任を務める最有力候補にトーマス・フランクが浮上
フランクが最優先候補に浮上
報道元のtalkSPORTによると、アルベロアが解任された場合、フランクがクレイヴン・コテージで監督の座を引き継ぐ最有力候補となっている。スペイン人指揮官の将来は風前のともしびだ。フラムは開幕から6試合未勝利で、最下位に取り残されている。リヴァプール、マンチェスター・ユナイテッドとはそれぞれ引き分けに持ち込んだものの、勝ち点はわずか2にとどまり、クラブ首脳陣は強い懸念を抱いている。
- Every Second Media
ロッカールーム内で高まる軋轢がさらに激化
アルベロアの苦境は先週末、敵地でイプスウィッチ・タウンに後半アディショナルタイムの失点で1-2と敗れ、さらに深まったと報じられている。意気消沈する敗戦に加え、ピッチ外でも、レアル・マドリーの元監督であるアルベロアとトップチームの複数の主力選手との対立が報じられ、内部の不和が表面化した。それでも、厳しい立場にある指揮官は試合後の激しい批判に毅然と応じ、強まる監視の目に気圧されているとの見方を一蹴した。
経営陣の候補リストにほかの選択肢も加わる
フランクは、マルコ・シウバがベンフィカへ去った後の夏には、すでにフラムの監督候補に挙がっていた。しかし、talkSPORTの取材によると、2月にトッテナムを解任されて以来、監督の職に就いていないこのデンマーク人指揮官を迎えるには、高額な年俸が必要になるという。トッテナムの元監督に加え、イプスウィッチ・タウンの元指揮官キーラン・マッケンナも、クラブ首脳陣が万一に備えて用意する候補者リストに引き続き名を連ねている。
- Getty Images Sport
重要な試合が監督の去就を左右する
次の2試合がアルベロアの去就を決めることになりそうだ。まずは土曜日に行われる重要な昇格組ハル・シティとのホーム戦が控える。続くコヴェントリー・シティとのアウェー戦も、チームの士気を高め、降格圏から遠ざかるためには勝利が欠かせない一戦だ。両試合で勝ち点を最大限獲得できなければ、クラブ首脳陣は11月の代表ウィーク前に解任に踏み切ると広くみられている。
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