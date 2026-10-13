フラムでアルバロ・アルベロアの後任を務める最有力候補にトーマス・フランクが浮上

アルベロアの苦境は先週末、敵地でイプスウィッチ・タウンに後半アディショナルタイムの失点で1-2と敗れ、さらに深まったと報じられている。意気消沈する敗戦に加え、ピッチ外でも、レアル・マドリーの元監督であるアルベロアとトップチームの複数の主力選手との対立が報じられ、内部の不和が表面化した。それでも、厳しい立場にある指揮官は試合後の激しい批判に毅然と応じ、強まる監視の目に気圧されているとの見方を一蹴した。