ゴンサロは、スペインの首都で飛躍のシーズンを過ごした後、報じられている約3400万ポンドの移籍金でクレイブン・コテージに加入した。FWは2025-26シーズン、ラ・リーガの強豪で安定したパフォーマンスを披露し、全公式戦39試合に出場して8得点を記録。プレミアリーグ移籍を完了したゴンサロは、野心的なロンドンのプロジェクトに加わる喜びを口にし、指導陣との関係にも言及した。

「とても感謝しているし、ここに来られてとてもうれしい」とゴンサロは語った。「僕を信頼してくれた首脳陣とアルベロアに感謝しなければならないし、スタートするのが本当に、本当に楽しみだ」