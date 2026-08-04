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フラムがレアル・マドリーの2選手をダブル補強で獲得、アルバロ・アルベロアがかつての教え子たちと再会へ
アルベロア、ベルナベウの才能と再会
フラムは両選手と5年契約を結び、2031年夏までクラブにとどまることで合意した。さらに、クラブ側は契約を12カ月延長できるオプションも保持している。このダブル獲得は、チームへの大きな投資であると同時に、新監督アルベロアへの明確な後押しでもある。スペイン人コンビをロンドンへ迎えるうえで、アルベロアは重要な役割を果たした。フラムは、セサル・パラシオスとゴンサロ・ガルシアをプレミアリーグに連れてくるため、合計4250万ポンドを費やしたと報じられている。
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ゴンサロ、プレミアリーグでのチャンスに感謝
ゴンサロは、スペインの首都で飛躍のシーズンを過ごした後、報じられている約3400万ポンドの移籍金でクレイブン・コテージに加入した。FWは2025-26シーズン、ラ・リーガの強豪で安定したパフォーマンスを披露し、全公式戦39試合に出場して8得点を記録。プレミアリーグ移籍を完了したゴンサロは、野心的なロンドンのプロジェクトに加わる喜びを口にし、指導陣との関係にも言及した。
「とても感謝しているし、ここに来られてとてもうれしい」とゴンサロは語った。「僕を信頼してくれた首脳陣とアルベロアに感謝しなければならないし、スタートするのが本当に、本当に楽しみだ」
パラシオスが中盤に創造性の厚みを加える
パラシオスは才能あふれる21歳の攻撃的MFで、フラムの中盤にさらなる創造性をもたらす存在になると期待されている。マドリードではチームメートと比べてトップチームでの出場機会を得るのに苦労したものの、依然として計り知れないポテンシャルを持つ有望株である。スペインの名門でトップチームでは5試合に出場し、いずれも途中出場だったが、スペインU-20で定期的に起用される理由となっているビジョンとパスレンジの片りんを示した。
「ここに来ることができてとても感情的になっている。自分のキャリアにとって完璧なステップだと信じている」とパラシオスは語った。「クラブは自分に大きな信頼を示してくれているし、それをピッチで示したい」
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クレイヴン・コテージで示された意志表明
このダブル獲得は、アルベロアに多大な資金を託してスカッド再編を後押ししたフラム首脳陣の強い意思を示すものだ。2人に投じられた総額に加え、長期契約という性質を踏まえれば、短期的な応急処置ではなく、複数年にわたるプロジェクトへのコミットメントがうかがえる。
「クラブの明るい未来の一部になると信じている、並外れた若き才能2人をチームに迎えることができた重要な日だ」と、フラムの副会長兼フットボール・オペレーション部門ディレクターを務めるトニー・カーンは述べた。
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