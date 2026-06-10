ペドゥッラはYouTubeチャンネルで「インテルがアタランタの提示額を受け入れるか、また右サイドでもプレーできるカンビアソをインテルがどう評価するかを見極める必要がある」と語った。ネラッズーリのプランA次第であり、その間にカンビアソやフラッテージの代替案が出るかも注目だ。 確かなのは、2人とも今夏移籍するということだ。出場機会の少なさが理由の選手と、戦術不適とCL出場逃しによる資金確保が理由の選手がいる。