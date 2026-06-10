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cm grafica frattesi inter 2025 26 16 9Getty Images

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フラッテージはユヴェントスを希望。カンビアソはインテルが獲得を狙う。最終判断はパレストラが下す。

インテル
ユヴェントス
移籍情報
アンドレア・カンビアーゾ
ダヴィデ・フラッテージ
マルコ・パレストラ
アタランタ

ダンフリーズ退団後、ミラン加入が噂される右サイドバックの最新情報。

インテルはマルコ・パレストラ獲得へアタランタへの働きかけを継続。アタランタの要求額は依然5500万ユーロで、ボーナス込みでも4500万ユーロのインテル初オファーを大きく上回る。 7月に契約解除条項が発動されデンゼル・ダムフリーズがレアル・マドリードへ移籍したため、右サイドバックにはパレストラであれ他選手であれ新戦力が急務だ。

  • フラッテージ対ユヴェントス

    トレードによる移籍が別の選択肢として浮上。アルフレド・ペドゥッラ氏によると、インテルで長くベンチを温めたダヴィデ・フラッテージは再起を強く希望しており、サッスオーロのMFが最も望むのはユヴェントスだ。ユヴェントスはアンドレア・カンビアソをこの取引に組み込む案を検討している。

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  • カンビアソ - インテル

    ペドゥッラはYouTubeチャンネルで「インテルがアタランタの提示額を受け入れるか、また右サイドでもプレーできるカンビアソインテルがどう評価するかを見極める必要がある」と語った。ネラッズーリのプランA次第であり、その間にカンビアソやフラッテージの代替案が出るかも注目だ。 確かなのは、2人とも今夏移籍するということだ。出場機会の少なさが理由の選手と、戦術不適とCL出場逃しによる資金確保が理由の選手がいる。