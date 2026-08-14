きょう午前、セリエAリーグから両クラブに対して科された停止措置が届いた。ラツィオの移籍市場における動きは現時点で制限されており、収支均衡が条件となる。 だが、ロセッリーニ通りのリーグ本部から最終的なストップがかかったのは、買い取り義務付きの方式だった。 実際、現時点でロティート会長のクラブは、1400万ユーロの買い取りが発動した場合でも、今季の移籍市場において収支均衡を達成できると事前に保証することができない（流動性指数とスクアッド・コスト・レシオの問題による制約）。要するに、この方式で取引をまとめるには、ラツィオはそれを完全移籍の選択肢と見なせるだけの運転余力を、すでに確保していなければならなかった。