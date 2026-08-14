インテルとラツィオは昨日8月13日木曜日、ダヴィデ・フラッテージのラツィオ移籍について最終合意に達していた。だが、今日の午前になって事態は文字通り一変。交渉は急ブレーキがかかり、その後に当事者間で激しい電話のやり取りが続き、新たな合意にこぎ着けたものの、インテルにとっては受け取り額の条件が悪化する内容となった。では選手本人はどうだったのか。フラッテージはすでに空港にいて、ミラノからローマへ飛ぶ準備を整えていたが、その直前で足止めされた。そして今、ついにこの騒動に決着をつけるため搭乗しようとしている。いったい何が起きたのだろうか。
翻訳者：
フラッテージの件、インテル、ラツィオ、レガ・カルチョの間で何が起きたのか：マロッタとロティートの電話、新たな方式で決着へ
最初の合意
インテルとラツィオの間で当初まとまっていた合意は、100万ユーロの有償レンタル移籍で、1400万ユーロの買い取りオプション付きという内容だった。このオプションは、ラツィオがリーグ戦で10位以内に入るか、一定数の出場試合数に達した場合に買い取り義務へと変わる。さらにインテルは、将来のキャピタルゲインの50％を受け取る条項も保持した。
セリエAリーグの中断
きょう午前、セリエAリーグから両クラブに対して科された停止措置が届いた。ラツィオの移籍市場における動きは現時点で制限されており、収支均衡が条件となる。 だが、ロセッリーニ通りのリーグ本部から最終的なストップがかかったのは、買い取り義務付きの方式だった。 実際、現時点でロティート会長のクラブは、1400万ユーロの買い取りが発動した場合でも、今季の移籍市場において収支均衡を達成できると事前に保証することができない（流動性指数とスクアッド・コスト・レシオの問題による制約）。要するに、この方式で取引をまとめるには、ラツィオはそれを完全移籍の選択肢と見なせるだけの運転余力を、すでに確保していなければならなかった。
ホットライン電話
直後、当事者間では交錯する形で一連の電話が飛び交った。もちろん、インテルとマロッタ側は苛立ちを募らせ、当の選手と代理人たちは不安を抱えた。彼らはすでに空港にいて、ローマ行きに予約していた飛行機が目の前で飛び立つのを見送ることになった。そして最後に、ロティートとファビアーニが新たな方式に向けて動く準備を整え、事態を落ち着かせる融和的な対応を見せた。
新たな合意
そして、こうした接触を経て、この取引の最終的な条件がまとまり、今回は最終的なゴーサインがフラッテージにも出され、ローマへ向かうことになった。取引は有償ローンでまとまり、その額はもはや100万ユーロではなく、500万ユーロとなる。買い取りオプションは維持されるが、当初の1400万ユーロから、ボーナス込みで総額1000万ユーロへと変更された。最後に、将来的な再売却で生じるキャピタルゲインの50％条項も残る。
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