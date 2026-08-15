「本当だ……もしかしたら僕たちは一緒にいる運命ではなかったのかもしれないし、相性が合わなかったのかもしれない。浮き沈みはあった。でもあの時間、僕たちは空を真っ二つに切り裂いた。皆さんのためにプレーできたことは、僕の人生で最も大きな名誉だった。その後、後押しするサン・シーロを目にすると……僕は無敵だと感じていた。残念ながら、あの忌まわしい決勝の後、僕の中で何かが変わってしまった。インテルには101％を捧げられる者だけが残るべきで、それが正しい。兄弟姉妹のように皆さんを愛していたし、これからもずっと皆さんの一番のファンでいる。ダビデより。追伸：黄色いゲートは僕のものだからね」。





以上が、このMFの言葉だ。移籍先はラツィオで、買い取りオプション付きのレンタル移籍となる。この取引はここ数時間で複雑化したものの、その後決着し、インテルには約1500万ユーロが入る見込み。さらに古巣クラブは、将来的な再売却時のキャピタルゲインの50％を確保した。