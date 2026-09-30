プレミアリーグのリチャード・マスターズ最高経営責任者は、この状況の重大さについて次のように説明した。「中核となる判断は、この期間にマンチェスター・シティで何が起きたのかという事実を確定するものだ。そこでは、クラブが約10年にわたって組織的にプレミアリーグの規則を破っていたことが詳述されている。また、マンチェスター・シティに対してこの案件を追及するというプレミアリーグの決定の正当性も示している」

これに対し、クラブは強硬な姿勢を崩さず、次のように述べた。「クラブはプレミアリーグが行った告発について無実であり、この案件に関してクラブのあらゆる立場を裏付ける、包括的で反論の余地のない証拠が存在する。したがって、クラブは断固として対応し、必要であれば、あらゆる適切な規制および法的な場において先手を打っていく」