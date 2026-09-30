AFP
翻訳者：
フットボール監視機関、マンチェスター・シティのオーナー陣がイングランドサッカー界から厳しい追放処分を受ける可能性を示唆
規制当局が有罪評決に反応する
独立フットボール規制機関（IFR）のデイビッド・コーガン議長は、火曜日の評決を受け、マンチェスター・シティのオーナーが厳しい制裁に直面する可能性があると警告した。 『Daily Mail Sport』の報道でこの余波について言及したコーガン議長は、次のように述べた。「独立委員会の決定は重大な問題を提起している。IFRにはオーナー、取締役、経営幹部の適格性を評価する権限があり、個人による不正行為の明確な証拠がある場合には、イングランドのフットボールの持続可能性、誠実さ、完全性を守るという利益のために、適切な場面でこの権限を行使する。その際には、各リーグが下した認定も考慮に入れる。ただし、マンチェスター・シティとプレミアリーグの間の手続きは現在も継続中であるため、今後の進展を待つことになる。ファンのためにも、迅速に解決されることを願っている。現時点では、これ以上コメントすることはない」
- Getty Images Sport
水増し収益と見せかけの取引
プレミアリーグは詳細な声明を発表し、マンチェスター・シティが深刻な財務違反に関連する115件すべての告発で有罪と認定されたと明らかにした。独立委員会は、同クラブが商業パートナーとの「見せかけの契約」に依拠し、収益を人為的に水増ししてコストを圧縮していたと認定した。認定内容によれば、2009年から2018年までの9年間にわたり、スタジアムにおける財務状況は約9億ポンドも虚偽に改変されていたという。残るスポンサー料はアブダビ・ユナイテッド・グループによって下支えされていたと報じられており、その結果、クラブは事実と異なる会計報告を提出し、国内および欧州の支出制限に重大に違反することが可能になっていた。
プレミアリーグとクラブの声明
プレミアリーグのリチャード・マスターズ最高経営責任者は、この状況の重大さについて次のように説明した。「中核となる判断は、この期間にマンチェスター・シティで何が起きたのかという事実を確定するものだ。そこでは、クラブが約10年にわたって組織的にプレミアリーグの規則を破っていたことが詳述されている。また、マンチェスター・シティに対してこの案件を追及するというプレミアリーグの決定の正当性も示している」
これに対し、クラブは強硬な姿勢を崩さず、次のように述べた。「クラブはプレミアリーグが行った告発について無実であり、この案件に関してクラブのあらゆる立場を裏付ける、包括的で反論の余地のない証拠が存在する。したがって、クラブは断固として対応し、必要であれば、あらゆる適切な規制および法的な場において先手を打っていく」
- AFP
マンチェスター・シティの次は？
マンチェスター・シティは、独立委員会の判断に対して正式に異議を申し立てる期限が金曜日までとなっている。同クラブは、衝撃的な評決には明白な重大な誤りが含まれていると主張し、利用可能なあらゆる法的手段を講じる方針だ。規制上の手続きはいまも進行中であり、サッカー界はいま、どのような具体的な過去の制裁が科されるのか、そして提案されているオーナーシップ剥奪が現実のものとなるのかを見守っている。
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