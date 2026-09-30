プレミアリーグの最高経営責任者リチャード・マスターズは、この状況の重大さについて次のように説明した。「中核となる決定は、この期間にマンチェスター・シティで何が起きたのかという事実を確立するものだ。そこには、クラブがほぼ10年にわたって組織的にプレミアリーグの規則を破っていたことが詳述されている。また、マンチェスター・シティを相手にこの案件を追及するというプレミアリーグの決定が正しかったことも示している」

これに対し、クラブは強硬な姿勢を崩さず、次のように述べた。「クラブはプレミアリーグが行った告発について無実であり、この案件に関してクラブのあらゆる立場を裏づける、包括的で反論の余地のない証拠が存在する。したがってクラブは、あらゆる適切な規制上および法的な場において、必要であれば先んじて、断固として対応していく」