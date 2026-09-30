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フットボール監視機関、マンチェスター・シティのオーナーがイングランドサッカー界から厳しい追放処分を科される可能性を示唆
規制当局が有罪評決に反応
独立サッカー規制機関（IFR）の議長デイビッド・コーガン氏は、火曜日の裁定を受け、マンチェスター・シティのオーナーが厳しい制裁に直面する可能性があると警告した。 『Daily Mail Sport』の報道の中で、この余波について言及したコーガン氏は次のように述べた。「独立委員会の決定は重大な問題を提起している。IFRにはオーナー、取締役、経営幹部の適格性を評価する権限があり、個人による不正行為の明確な証拠がある場合には、イングランドサッカーの持続可能性、誠実さ、そして競技の公正性を守るため、適切な場面でこの権限を行使する。この中には、各リーグが下した判断を考慮することも含まれる。ただし、マンチェスター・シティとプレミアリーグの間の手続きは現在も継続中であるため、今後の進展を待つ。ファンのためにも、迅速に解決されることを願っている。現時点では、これ以上コメントすることはない」
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水増し収入と見せかけの取引
プレミアリーグは長文の声明を発表し、マンチェスター・シティが重大な財務違反に関する115件すべての告発で有罪と認定されたことを明らかにした。独立委員会は、クラブが商業パートナーとの「見せかけの契約」に依拠し、収益を人為的に水増ししてコストを圧縮していたと認定した。認定内容によると、スタジアムにおける財務状況は2009年から2018年までの9年間で、約9億ポンド分も虚偽に改変されていたという。さらに、残るスポンサー料はアブダビ・ユナイテッド・グループによって下支えされていたと報じられており、その結果、クラブは事実と異なる会計報告を提出し、国内および欧州の支出制限に重大に違反していたとされている。
プレミアリーグとクラブの声明
プレミアリーグの最高経営責任者リチャード・マスターズは、この状況の重大さについて次のように説明した。「中核となる決定は、この期間にマンチェスター・シティで何が起きたのかという事実を確立するものだ。そこには、クラブがほぼ10年にわたって組織的にプレミアリーグの規則を破っていたことが詳述されている。また、マンチェスター・シティを相手にこの案件を追及するというプレミアリーグの決定が正しかったことも示している」
これに対し、クラブは強硬な姿勢を崩さず、次のように述べた。「クラブはプレミアリーグが行った告発について無実であり、この案件に関してクラブのあらゆる立場を裏づける、包括的で反論の余地のない証拠が存在する。したがってクラブは、あらゆる適切な規制上および法的な場において、必要であれば先んじて、断固として対応していく」
- AFP
マンチェスター・シティの次は何か。
マンチェスター・シティは、独立委員会の認定結果に対して金曜日までに正式な控訴を申し立てる必要がある。クラブは、衝撃的な裁定には重大な明白な誤りが含まれていると主張し、利用可能なあらゆる法的手段を講じる方針だ。規制上の手続きはなお継続中であり、フットボール界は今後、どのような具体的な歴史的制裁が科されるのか、そして提案されているオーナーシップ剥奪が現実のものとなるのかを見守っている。
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