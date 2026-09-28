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「フットボールとは、そういうものだ」 ユルゲン・クロップがドイツで初黒星、決定力を示したギリシャがネーションズリーグで歴史的番狂わせを演じる
ギリシャにとって歴史的勝利
クロップは、ドイツ代表監督として初黒星を喫した。チームはUEFAネーションズリーグでギリシャに1-0で敗れた。アウクスブルクのWWKアレーナで行われたこの試合は、74分にディミトリス・クルベリスが放ったディフレクトしたシュートで決着。これにより、アウェーのギリシャはドイツから歴史的な初勝利を挙げた。
ヨシュア・キミッヒとフェリックス・ヌメチャを中心にボールを支配したにもかかわらず、ホームのドイツは決定機を生かせなかった。試合を通じて、粘り強く組織だったギリシャ守備陣に苦しめられた。この結果により、ドイツはグループAで難しい状況に立たされている。一方のギリシャは、順位表の首位に単独で立った。
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クロップ、確信の欠如を嘆く
試合後のUEFAのインタビューで、クロップはスコアレスドローであれば、はるかに受け入れやすかったと認めた。元リヴァプール監督は、イヴァン・ヨヴァノヴィッチ監督率いるギリシャがカウンターアタック戦略を効果的に遂行したことを認めた。また、試合の主導権を握るのであれば、ドイツはゴール前でもっと確信を持ってプレーしなければならないと強調した。
「フットボールとはそういうものだ」とクロップは語った。「今夜この試合を引き分けるのなら、私は喜んで受け入れられた。しかし負けるのは厳しい。我々がそれに値したとは思わないが、とにかくそうなってしまった。ギリシャは今夜の試合に向けてプランを持っていた。我々は自分たちが何をしているのかについて、もっと確信を持たなければならない」
次の試合では大幅な変更が予想される
戦術面の駆け引きを振り返り、クロップ監督は相手が自分たちのリズムを効果的に寸断したと指摘した。一方で、クロップ監督は先発メンバーを大幅に 変更する と約束。59歳の指揮官は、グループを素早く立て直す必要性を強調し、コーチングスタッフが試合映像を分析してポジショニングのミスを修正していくと語った。
「メンバーを変えるし、チームも変える」とクロップ監督は付け加えた。「いいことは、相手チームも必ずしも我々がどう戦うか分かっているわけではないということだ。この試合から得られるものは多いし、実際にそうする。そして、それに取り組んでいく」
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ミュンヘンでの一戦に注目が移る
ドイツはここでアウクスブルクを離れ、セルビア戦の開催へと完全に意識を切り替える。重要な一戦は木曜夜、ミュンヘンのアリアンツ・アレーナで行われる。
クロップ監督率いるドイツは、ネーションズリーグでの戦いを立て直すためにも、重要な勝ち点3の獲得を目指さなければならない。指揮官にとっては、就任後初の公式戦ホーム初勝利も懸かる。
一方、同組ではギリシャが本拠地にオランダを迎える。この試合も同じ夜にテッサロニキでキックオフとなり、グループ首位はその勢いをさらに強めたいところだ。
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