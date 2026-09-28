試合後のUEFAのインタビューで、クロップはスコアレスドローであれば、はるかに受け入れやすかったと認めた。元リヴァプール監督は、イヴァン・ヨヴァノヴィッチ監督率いるギリシャがカウンターアタック戦略を効果的に遂行したことを認めた。また、試合の主導権を握るのであれば、ドイツはゴール前でもっと確信を持ってプレーしなければならないと強調した。

「フットボールとはそういうものだ」とクロップは語った。「今夜この試合を引き分けるのなら、私は喜んで受け入れられた。しかし負けるのは厳しい。我々がそれに値したとは思わないが、とにかくそうなってしまった。ギリシャは今夜の試合に向けてプランを持っていた。我々は自分たちが何をしているのかについて、もっと確信を持たなければならない」