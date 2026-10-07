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フォースを使え！ マンチェスター・ユナイテッドはUSMNTの「ジェダイ」アントニー・ロビンソンへの関心を再燃させるのか？ オールド・トラフォードの左SB問題が取り沙汰される中、元フラムFWが移籍に関する質問に回答
ロビンソンはプレミアリーグで実績のある選手だ
ロビンソンは、イングランドで5シーズンにわたってトップリーグの選手として印象を残してきた実績があり、その条件には間違いなく当てはまる。ミルトン・キーンズ生まれのこのスターは現在6シーズン目を迎えており、2026年に自国開催のワールドカップでアメリカ代表としてプレーした後とあって、気分も上向きだ。
現在の契約は2028年夏まで西ロンドンで残っているが、魅力的なオファーが届けばフラムが売却を検討する可能性はある。クラブはロビンソンがすでに29歳であり、ここから市場価値が下がり始める可能性が高いことを理解している。
もしユナイテッドが彼の獲得に向けて大型投資を辞さないのであれば、合意は関係者全員にとって有益なものになり得る。マンチェスター・ユナイテッドは左サイドバックのポジションで引き続きルーク・ショーを信頼しているが、そのポジションにはもう1人、信頼できる選択肢が必要だろう。
サイドで果敢に持ち上がる推進力を持つロビンソンは、マイケル・キャリックのチームに異なる要素をもたらすはずだ。ウイングの選手が内側へ絞ることの多いシステムにおいて重要な幅を提供でき、フラムでも印象的なアシスト数を積み上げている。
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マンチェスター・ユナイテッドはフラムへの引き抜きを検討すべきか？
ユナイテッドは直近の移籍市場で最終ラインの大型補強を見送ったが、その方針は2027年に変わるだろうか。ロビンソンが再びマンチェスター・ユナイテッドの補強候補に入る可能性が高いかと問われたサモラは、BetWrightのプレミアリーグのベッティングに関連して語った中で、GOALにこう話した。「そう思う。彼は長年にわたってフルバックとして比較的安定したプレーを見せてきた。今では豊富な経験を備えた選手の1人になり得る。
「プレミアリーグでも長くプレーしてきたし、もちろん国際試合も経験している。だから彼もまた優れたタレントであり、フルアムでも結果を出し続けている。正直に言って、彼らが[アルバロ]・アルベロアの下でどうなるのか興味がある」
ロビンソンがマンチェスター・ユナイテッドにとって賢明な補強となり得る理由
ロビンソンのオールド・トラッフォード行きについては、かつてユナイテッドの元DFジョナサン・スペクターも後押ししていた。同じテーマについて問われた36キャップのアメリカ代表スターは、GOALに対して次のように語っている。「ルーク・ショーはケガに苦しんでいたことは分かっている。だからこそ、シーズンの大半でコンディションを維持できて、信頼して任せられる選手が必要なんだ。その条件にアントニー・ロビンソンは間違いなく当てはまる。
「彼は非常に攻撃的なサイドバックでもあり、運動能力も驚異的だ。だから、あそこで求められているものに合っていると思う。本当に、本当に優れたサイドバックだと思うし、ユナイテッドのプレースタイルにも合うはずだ。プロフィールという点でもルーク・ショーとの類似性が見える。
「運動量は並外れているし、スタミナも抜群だ。だから、あのサイドを絶え間なく上下動できる選手になるだろう。
「キャリックが戦い方を少し変えるかどうかは分からない。ただ、もし上下動しながら攻撃をサポートするような選手を求めているなら、彼はそういう時にこそベストを発揮すると思う。
「試合の長い時間帯で守備を強いられると、そこは必ずしも彼の強みではないと思う。でも、前に出ていける状況なら、それがまさに彼が真価を発揮する時だ。クロスの精度や質、ファイナルサードでのプレーは、ルーク・ショーと同じレベルではないと思う。でも、運動量が非常に多いので、その量の部分はもたらしてくれるはずだ」
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アメリカ代表のスターがクラブと代表の両方で好調を維持している
幼少期に『スター・ウォーズ』や魔法のようなものを好んでいたことから、愛情を込めて「ジェダイ」と呼ばれているロビンソンは、直近のインターナショナルブレークでアメリカ代表に帯同し、A代表通算出場数を61に伸ばした。
大西洋を渡る前の最後の試合は、クレイヴン・コテージで行われたマンチェスター・ユナイテッド戦で、結果は1-1の引き分けだった。プレミアリーグとチャンピオンズリーグで野心的な計画を進めるマンチェスター・ユナイテッドに対し、自身が有益な戦力になり得ると納得させるだけのものを示せたかどうかは、今後明らかになる。
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