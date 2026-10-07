ロビンソンは、イングランドで5シーズンにわたってトップリーグの選手として印象を残してきた実績があり、その条件には間違いなく当てはまる。ミルトン・キーンズ生まれのこのスターは現在6シーズン目を迎えており、2026年に自国開催のワールドカップでアメリカ代表としてプレーした後とあって、気分も上向きだ。

現在の契約は2028年夏まで西ロンドンで残っているが、魅力的なオファーが届けばフラムが売却を検討する可能性はある。クラブはロビンソンがすでに29歳であり、ここから市場価値が下がり始める可能性が高いことを理解している。

もしユナイテッドが彼の獲得に向けて大型投資を辞さないのであれば、合意は関係者全員にとって有益なものになり得る。マンチェスター・ユナイテッドは左サイドバックのポジションで引き続きルーク・ショーを信頼しているが、そのポジションにはもう1人、信頼できる選択肢が必要だろう。

サイドで果敢に持ち上がる推進力を持つロビンソンは、マイケル・キャリックのチームに異なる要素をもたらすはずだ。ウイングの選手が内側へ絞ることの多いシステムにおいて重要な幅を提供でき、フラムでも印象的なアシスト数を積み上げている。