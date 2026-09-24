フランスで誰もを驚かせているチームがある。それがパウロ・フォンセカ率いるリヨンだ。リーグ・アンでモナコに次ぐ2位につけ、マルセイユ、RCランス、そしてパリ・サンジェルマンを上回っている。確かにOMは、財政的な問題のために物事がうまく進んでおらず、チームも上位争いに向けた陣容にはなっていない。しかし、欧州王者2連覇のチームと、サン・エ・オール、2025-2026シーズンの真のサプライズを上回る勝ち点を積んでいるというのは、決して軽く見ていいデータではない。2025年1月にパルク・オルへやって来たミラン前指揮官の仕事ぶりは、誰の目にも明らかだ。この1年半で、確かな一貫性と独自のアイデンティティーを備え、どの相手とも渡り合えるチームを築き上げた。 しかも、大型補強を行えるだけの移籍市場での投資余力がない中で、だ。
フォンセカ率いるリヨンはリーグ・アンのサプライズだ。その立役者には「イタリア人」のアテカメとオペンダもいる。
収支は問題ないが、投資は限定的だ
限られた予算で結果を出すのは、現代サッカーでは簡単ではない。それでもリヨンは挑戦を続けている。苦しい時期がまだ終わっていないことを理解しているからだ。ジョン・テクスターの無謀な運営の後、かじ取りはミシェル・カンの手に委ねられ、同氏はクラブを再編し、財務状況を安定させるために新たな資金を投入した。そして昨年6月には、会計を監督するフランスの機関DNCGとの審査を2年連続で見事にクリア。DNCGはオリンピック・リヨンにいかなる制裁も科さず、今季に向けた運営面での平穏が確保された。
主力放出、“イタリア人”を迎え入れへ
今夏、リヨンはアフォンソ・モレイラ（バイエル・レバークーゼンへ）とフォファナ（ローマも関心を示していたが、最終的にサンダーランドへ）という逸材に加え、サトリアーノとメイトランド＝ナイルズも放出せざるを得なかった。その一方で、イタリアでの浮き沈みのある時期を経て再起を目指す2選手、ユヴェントスのオペンダとミランのアテカメをスカッドに加えた。アテカメはすでにリーグ戦で2ゴールを挙げている。 さらに中盤のビドストラップと攻撃的サイドのナカムラも加わった。派手さはないが、非常に機能的な選手たちだ。補強を担う側の狙いはそこにある。フォンセカの攻撃的なサッカーに適応できる戦力を見つけること。そして、それをまとめ上げる任務を負うのがフォンセカだ。彼らを大きく成長させるために。
最強の守備と最強の攻撃
リヨンは守備面でも攻撃面でも機能している。リヨンはリーグ・アンで最高の守備陣を誇り、5試合で失点はわずか2（欧州5大リーグではカリアティだけが同じ数字を記録している）、そしてストラスブールと並んで最多得点の10ゴールを記録している。トップスコアラーは3得点のヌアマ。2024年にRWDMブリュッセルから獲得したガーナ人ウインガーで、この陣容にはキャプテンのトリッソもいる。ゴーヌそのものであり、さらに昨季11ゴールを記録した2025年チェコ年間最優秀選手のシュルツもいる。
真価が問われる一戦
最終的な評価を下すにはまだ早い。シーズンは始まったばかりで、代表ウィーク明けのリヨンは、リーグ戦とヨーロッパリーグを並行して3日おきに試合を戦うことになる。ヨーロッパリーグはブリュッセルでのアンデルレヒト戦に2-1で勝利してスタートした。リヨンは10月9日にランス戦で再びピッチに立ち、その後、11月のネーションズリーグによる中断までにクリスタル・パレス、ニース、ホッフェンハイム、パルシ・サンジェルマン、アンジェ、レアル・ソシエダ、ブレストと対戦する。これらの試合が、フォンセカのチームが大きな夢を描けるチームなのか、それともヨーロッパ出場権争いで満足しなければならないのかを教えてくれるだろう。
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