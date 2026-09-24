フランスで誰もを驚かせているチームがある。それがパウロ・フォンセカ率いるリヨンだ。リーグ・アンでモナコに次ぐ2位につけ、マルセイユ、RCランス、そしてパリ・サンジェルマンを上回っている。確かにOMは、財政的な問題のために物事がうまく進んでおらず、チームも上位争いに向けた陣容にはなっていない。しかし、欧州王者2連覇のチームと、サン・エ・オール、2025-2026シーズンの真のサプライズを上回る勝ち点を積んでいるというのは、決して軽く見ていいデータではない。2025年1月にパルク・オルへやって来たミラン前指揮官の仕事ぶりは、誰の目にも明らかだ。この1年半で、確かな一貫性と独自のアイデンティティーを備え、どの相手とも渡り合えるチームを築き上げた。 しかも、大型補強を行えるだけの移籍市場での投資余力がない中で、だ。