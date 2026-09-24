フランスで、誰もが驚くチームがある。それがパウロ・フォンセカ率いるリヨンで、リーグ・アンではモナコに次ぐ2位につけ、マルセイユ、RCランス、パリ・サンジェルマンを上回っている。OMは財政問題の影響で物事がうまく進んでおらず、上位争いをするだけの戦力が整っていないのは事実だが、欧州王者2連覇中のチームと、2025-2026シーズンの真のサプライズであるサン・エ・オールよりも多くの勝ち点を積んでいることは、決して軽く見られる数字ではない。2025年1月にパルク・オルへとやって来た元ミラン指揮官が成し遂げている仕事は誰の目にも明らかで、この1年半で確かな実体を築き上げ、独自のアイデンティティーを備え、どの相手とも渡り合えるチームに仕立て上げた。 しかも、そのすべてを大きな補強投資をすることなく実現している。
フォンセカ率いるリヨンがリーグ・アンのサプライズに。アテカメとオペンダという「イタリア勢」もその立役者だ
収支は問題ないが、投資は限定的だ
限られた予算で結果を出すのは、現代サッカーでは簡単ではない。それでもリヨンは挑み続けている。厳しい時期がまだ終わっていないことを理解しているからだ。ジョン・テクスターの無謀な運営の後、かじ取りはミシェル・カンの手に渡り、同氏はクラブを再編して新たな資金を投入し、財務状況の安定化を図った。そして昨年6月には、会計を監督するフランスの機関DNCGとの審査を2年連続で見事にクリア。オリンピック・リヨンに対する制裁は科されず、今季に向けた運営面での安心が確保された。
主力は退団、「イタリア勢」が加入へ
今夏、リヨンはアフォンソ・モレイラ（バイヤー・レバークーゼンへ）とフォファナ（ローマも関心を示していたが、サンダーランドへ移籍）、さらにサトリアーノとメイトランド＝ナイルズという至宝たちの放出を余儀なくされた。その一方で、イタリアでの浮き沈みのある時期を経て再起を狙う2選手、ユヴェントスのオペンダとミランのアテカメをスカッドに加えた。アテカメはすでにリーグ戦で2ゴールを記録している。 さらに中盤のビドストルップ、そして攻撃的なサイドのナカムラも加わった。派手さはないが、極めて機能的な選手たちだ。補強を担う側の考えは、フォンセカの攻撃的なサッカーに適応できる戦力を見つけることにある。そして、その彼らをまとめ上げるのがフォンセカの役目だ。さらには、彼らを大きく成長させることでもある。
最高の守備、そして最高の攻撃
リヨンは、守備面でも攻撃面でも機能している。 リヨンはリーグ・アンで最高の守備陣を誇り、5試合でわずか2失点 （欧州5大リーグではカリアティだけが同じ数字を記録している）、さらにストラスブールと並ぶ最多得点の10ゴールを挙げている。 チーム得点王は3ゴールのヌアマで、2024年にRWDMブリュッセルから獲得したガーナ人ウインガーだ。この陣容には、あらゆる意味でGoneである主将トリッソ、そして昨季11ゴールを記録した2025年チェコ年間最優秀選手のシュルツもいる。
真価が問われる一戦
最終的な評価を下すにはまだ早い。シーズンは始まったばかりで、代表ウィーク明けのリヨンはリーグ戦とヨーロッパリーグを並行して3日おきに試合を戦うことになる。ヨーロッパリーグはブリュッセルでのアンデルレヒト戦に2-1で勝利してスタートした。リヨンは10月9日にランスで再びピッチに立ち、その後、11月のネーションズリーグによる中断までにクリスタル・パレス、ニース、ホッフェンハイム、パルシ・サンジェルマン、アンジェ、レアル・ソシエダ、ブレストと対戦する。これらの試合によって、フォンセカのチームが大きな夢を描けるチームなのか、それとも欧州行きの座を争うことで満足しなければならないのかが見えてくる。
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