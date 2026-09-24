今夏、リヨンはアフォンソ・モレイラ（バイヤー・レバークーゼンへ）とフォファナ（ローマも関心を示していたが、サンダーランドへ移籍）、さらにサトリアーノとメイトランド＝ナイルズという至宝たちの放出を余儀なくされた。その一方で、イタリアでの浮き沈みのある時期を経て再起を狙う2選手、ユヴェントスのオペンダとミランのアテカメをスカッドに加えた。アテカメはすでにリーグ戦で2ゴールを記録している。 さらに中盤のビドストルップ、そして攻撃的なサイドのナカムラも加わった。派手さはないが、極めて機能的な選手たちだ。補強を担う側の考えは、フォンセカの攻撃的なサッカーに適応できる戦力を見つけることにある。そして、その彼らをまとめ上げるのがフォンセカの役目だ。さらには、彼らを大きく成長させることでもある。



