Real Madrid CF v Real Sociedad - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

「フォルカ・ロドリゴ！」 - チームメイトのACL断裂という痛ましい負傷を受け、レアル・マドリードの選手たちがセルタ・ビーゴ戦にて支援のシャツを披露

レアル・マドリードの選手たちは、セルタ・ビーゴとのリーガ・エスパニョーラ戦を前に結束した姿を見せ、負傷したチームメイトのロドリゴ・ゴエスに心からのメッセージを送った。 バライドスでのキックオフ前、選手団は「フォルサ・ロドリゴ」と記された白いシャツを着用して登場。これは彼の深刻な膝の負傷を受けての追悼の意を示すものだ。この行動は、クラブの医療部門が「前十字靭帯断裂」と診断し、彼がワールドカップ出場を逃すことを確認した直後のものだった。

  • ロドリゴのシーズンに壊滅的な幕切れ

    医療報告では右脚外側半月板断裂も確認され、この壊滅的な診断により、25歳のブラジル人選手はシーズン終盤という重要な時期にクラブと代表の両方での戦線離脱を余儀なくされた。

  • Real Madrid CF v Getafe CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    ブラジル人選手にとってのシーズン終了を告げる一撃

    ロドリゴが3月2日のヘタフェ戦で途中出場してからわずか11分後に負傷した。この重傷により、国内リーグの残り試合、チャンピオンズリーグ決勝トーナメント、そして迫るワールドカップを欠場することになる。前十字靭帯と半月板の複合損傷からの回復には通常7～9ヶ月のリハビリが必要であり、キャリアの重要な局面にあるこのフォワードにとって大きな後退となる。

  • ロドリゴが「残酷な」負傷について語る

    ソーシャルメディアで、選手は悲嘆を共有した：「人生で最悪の日の一つだ。この怪我をずっと恐れていた。 最近の人生は少し残酷だったのかもしれない」と綴った。痛みにもかかわらず、彼は強靭さを保ち続けた。「クラブでの今季残りの試合と、国代表としてのワールドカップ出場を逃すことになった。この夢が私にとってどれほど大切かは誰もが知っている。私にできるのは、いつも通り強くあることだけだ。これは何も新しいことではない」と付け加えた。

  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    レアル・マドリードの選手選考難局

    この負傷により、アルヴァロ・アルベロア監督は重大な戦術的ジレンマに直面している。ロドリゴが離脱し、キリアン・エムバペも現在出場不能な状況下で、マドリードの攻撃陣の層の厚さがかつてないほど試されている。シーズンが最も重要な局面を迎える中、これほど重要な攻撃の起点となる選手の不在は、他の選手たちが即座にステップアップすることを要求する。一方、ブラジル代表も主力武器の一人を代替する選手を見つけねばならない。

