翻訳者：

「フォルカ・ロドリゴ！」 - チームメイトのACL断裂という痛ましい負傷を受け、レアル・マドリードの選手たちがセルタ・ビーゴ戦にて支援のシャツを披露

レアル・マドリードの選手たちは、セルタ・ビーゴとのリーガ・エスパニョーラ戦を前に結束した姿を見せ、負傷したチームメイトのロドリゴ・ゴエスに心からのメッセージを送った。 バライドスでのキックオフ前、選手団は「フォルサ・ロドリゴ」と記された白いシャツを着用して登場。これは彼の深刻な膝の負傷を受けての追悼の意を示すものだ。この行動は、クラブの医療部門が「前十字靭帯断裂」と診断し、彼がワールドカップ出場を逃すことを確認した直後のものだった。