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フォラリン・バログン、モナコCEOが4500万ドルのエヴァートン移籍失敗に憤る中、サウジアラビアまたはトルコ移籍の可能性へ
エバートンの移籍交渉、土壇場で破談に
バログンは、移籍期限日の大混乱の末、4500万ドルでのエヴァートン移籍が破談となった。アメリカ男子代表FWは、水曜早朝に予定されていたプレミアリーグ復帰の交渉を突然打ち切った。
当初、両クラブは複雑なこの取引を再編するため、英国夏時間23時の期限を過ぎてから延長を認められていた。しかし、イングランドのクラブのフィンチ・ファーム練習場で行われた選手のメディカルチェック中に予期せぬ問題が発生し、その後、合意は完全に崩壊した。
- AFP
メディカル面の問題で移籍交渉が突如破談に
この破談は、バログンがマージーサイドで受けたフィジカルチェック後に生じた重大な意見の相違に直接起因している。 『ESPN』によれば、エバートンはメディカルチェックの最中に突如として大きな問題を把握し、それを受けて移籍条件の大幅な見直しを強く試みたという。
しかし、モナコのスポーツディレクターを務めるチアゴ・スクーロは、このストレスのかかるプロセスの中でイングランドのクラブから受けた扱いへの懸念から、25歳の同選手が最終的にこの移籍を断念したと明かした。
「我々は今もバロが戻ってきて、腰を据えて話し合い、次に何をすべきかを互いに整理するのを待っている」と、スクーロは水曜日の記者会見でメディアに説明した。
モナコ、選手売却による移籍資金の確保を切望
エヴァートンとの交渉は痛烈な決裂に終わったものの、モナコは依然としてバログンを放出することに強い決意を示している。リーグ・アンの同クラブは、選手の契約を整理して資金を捻出する必要に迫られており、アメリカ代表FWは完全移籍での退団候補の筆頭に挙がっている。欧州主要リーグの移籍市場がすでに完全に閉幕したなか、スクーロはクラブが代替となる世界各地の移籍先を積極的に模索していると認めた。
「まだ開いている市場があり、バロを含む複数の選手についてそこで協議している」とスクーロは付け加えた。「木曜日までにまだ何が起こるか見てみよう。なぜなら、まだ何らかの動きを起こせるだけの資金力を持つ市場が残っているからだ。これが起きたことであり、これが今日の我々の現状だ」
- AFP
バログンにトルコまたはサウジアラビア移籍の可能性が浮上
バログンは今季、定期的にトップチームでプレーする場を確保するため、残された限られた選択肢を早急に見極める必要がある。現時点では、トルコ・スーパーリーグ、またはサウジ・プロリーグへの好条件の移籍が、最も現実的な打開策に見える。トルコの移籍市場は9月4日まで開いており、欧州で活路を見いだすための短い猶予が残されている。一方で、サウジアラビアのクラブは10月12日までに陣容を確定させることができる。
モナコは今後数日間で、両リーグのいずれかで関心を示すクラブとの移籍金合意成立に向けて強く働きかける見通しだ。もし取引が実現しなければ、バログンはフランスで不透明な将来に直面することになる。
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