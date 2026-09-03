エヴァートンとの交渉は痛烈な決裂に終わったものの、モナコは依然としてバログンを放出することに強い決意を示している。リーグ・アンの同クラブは、選手の契約を整理して資金を捻出する必要に迫られており、アメリカ代表FWは完全移籍での退団候補の筆頭に挙がっている。欧州主要リーグの移籍市場がすでに完全に閉幕したなか、スクーロはクラブが代替となる世界各地の移籍先を積極的に模索していると認めた。

「まだ開いている市場があり、バロを含む複数の選手についてそこで協議している」とスクーロは付け加えた。「木曜日までにまだ何が起こるか見てみよう。なぜなら、まだ何らかの動きを起こせるだけの資金力を持つ市場が残っているからだ。これが起きたことであり、これが今日の我々の現状だ」