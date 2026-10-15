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フォラリン・バログンのレッドカード騒動でFIFAが大幅なルール変更へ。ジャンニ・インファンティーノは指導力を巡る危機に直面
抜け穴をふさぐ
FIFAは、物議を醸したバログンのワールドカップ出場停止処分の執行猶予という決定が繰り返されないよう、規則改正に動いている。ESPNによると、FIFAは今後、自動的に科される1試合の出場停止処分について、執行猶予を禁止する提案を検討する。
FIFA規律委員会がアメリカ代表FWに科された処分の執行を猶予した当初の決定は、世界のサッカー界で広範な抗議を招いた。批判者らは、ドナルド・トランプ米大統領が自らインファンティーノに出場停止処分の見直しを求めたと認めたことを受け、この措置は政治的介入に当たると主張した。
イングランドサッカー協会会長でFIFA副会長のデビー・ヒューイットは、インファンティーノに書簡を送り、この件に関する文書の公開を求めた。インファンティーノは、規律委員会が完全に独立して結論を下したとの立場を維持している。
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インファンティーノ氏にかかる圧力
この規則変更案が浮上したのは、チューリヒでのFIFA評議会を前に、インファンティーノ会長が就任から11年近くで最大の危機に直面する中でのことだ。評議会のメンバーは、ガバナンス上の複数の重要な問題や物議を醸す提案について、同会長を追及する構えだ。
バログンをめぐる裁定に加え、インファンティーノ会長は政治家との親密な関係や利益相反の可能性について厳しい批判を浴びている。サッカー関係者は、FIFA内部での最近の意思決定過程について、さらなる透明性を求めている。
インファンティーノ会長が創設し、ワシントンD.C.でのワールドカップ組み合わせ抽選会でトランプ氏に授与された平和賞についても、正式な苦情が申し立てられた。FIFA評議会のメンバーであるベルント・ノイエンドルフ氏は、この件を会議の議題に加えるよう求めた。
深まる内部対立
会議の議題には、最近撤回されたFIFAフォワード・エンタープライズ構想についての協議も含まれる。この構想は、ワールドカップの商業権益に民間投資を呼び込むことを目指していた。その後、欧州サッカー連盟（UEFA）は、スイスでインファンティーノ氏を刑事告訴する可能性を見据え、証拠開示を求める申し立てを米国の裁判所に行った。
コンゴ民主共和国代表を巡る報道を受け、統治上の懸念も新たに浮上している。GKリオネル・ムパシが出場資格のない状態で予選4試合に出場したにもかかわらず、同国サッカー連盟が処分を免れたことに疑問の声が上がった。
インファンティーノ氏は、2027年から2030年の商業サイクルにおいて、加盟する全211協会への支給額を1500万ドルに引き上げることを提案する見通しだ。この財政面での提案は、UEFAとその協力団体が提出した対案に対抗するものとみられる。
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選挙までの時間が刻々と迫る
理事会での激しい対立は、次期FIFA会長選挙への立候補表明期限である11月18日を前に起きている。正式な選挙は、その4カ月後にモロッコのラバトで行われる予定だ。
インファンティーノ会長はこれまで、2031年まで続く4期目に向けて順調に進んでいたが、最近相次いだ論争によってその立場は揺らいだ。しかし、財政的な支給額の増額を提示する現職会長に対し、加盟協会の過半数が反対票を投じるかどうかは依然として不透明だ。
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