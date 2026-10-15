FIFAは、物議を醸したバログンのワールドカップ出場停止処分の執行猶予という決定が繰り返されないよう、規則改正に動いている。ESPNによると、FIFAは今後、自動的に科される1試合の出場停止処分について、執行猶予を禁止する提案を検討する。

FIFA規律委員会がアメリカ代表FWに科された処分の執行を猶予した当初の決定は、世界のサッカー界で広範な抗議を招いた。批判者らは、ドナルド・トランプ米大統領が自らインファンティーノに出場停止処分の見直しを求めたと認めたことを受け、この措置は政治的介入に当たると主張した。

イングランドサッカー協会会長でFIFA副会長のデビー・ヒューイットは、インファンティーノに書簡を送り、この件に関する文書の公開を求めた。インファンティーノは、規律委員会が完全に独立して結論を下したとの立場を維持している。