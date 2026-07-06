フォラリン・バログンに関するスキャンダラスな決定は、2026年ワールドカップがドナルド・トランプとジャンニ・インファンティーノによってどれほど汚されてしまったかを痛感させる。

ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は7月5日が米国のエイプリルフールだと知らなかったと冗談を飛ばした。一方、ベルギー王立サッカー協会（RBFA）はバログンの出場停止解除に「驚いた」と認めた。

RBFAは声明で、「FIFAは懲戒規定第27条に基づき、懲戒委員会が以前の処分を一時停止できると説明した」と述べた。

しかし、同規定第66条4項はレッドカードによる退場を次戦出場停止と定めており、今回の大会で提示された他のレッドカードも同様だった。

この決定は、大会規定第10.5条とも直接矛盾する」

「選手またはチーム関係者が直接・間接レッドカード（2枚目の警告）で退場した場合、その選手は次の試合に出場できない。追加の制裁が科されることもある。」

この自動的な出場停止は、2026年5月12日に全参加協会に配布された「2026年FIFAワールドカップ通達第16号」でも明示されている。

この規則は各試合前の調整会議で再確認され、すべてのワークショップ資料にも記載されている。

RBFAは、本大会および将来のFIFAワールドカップにおける全チームの正当な権利とフェアプレーの原則を守るため、あらゆる選択肢を検討している。