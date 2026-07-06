フォラリン・バログンに関するスキャンダラスな決定は、2026年ワールドカップがドナルド・トランプとジャンニ・インファンティーノによってどれほど汚されてしまったかを痛感させる。

スペイン対ポルトガルのベスト16を待ち望む中で、多くの人はクリスティアーノ・ロナウドが開幕2試合の出場停止を科せられるはずだったことを忘れていたでしょう。しかしFIFAは偽善と二重基準を露呈し、私たちにその不誠実さを思い知らせています。
昨年11月のW杯予選で退場したロナウドに対し、3試合の出場停止のうち最後の2試合のみを適用した件に続き、フォラリン・バログンがベルギー戦で米国代表として出場することを許可した。この決定はまったくの恥辱であり、大会に残っていたわずかな信頼性も失わせた。
スペイン対ポルトガルのベスト16を待ち望む中で、多くの人はクリスティアーノ・ロナウドが開幕2試合の出場停止を科せられるはずだったことを忘れていたでしょう。しかしFIFAは偽善と二重基準を露呈し、私たちにその不誠実さを思い知らせています。
昨年11月のW杯予選で退場したロナウドに対し、3試合の出場停止のうち最後の2試合のみを適用した件に続き、フォラリン・バログンがベルギー戦で米国代表として出場することを許可した。この決定はまったくの恥辱であり、大会に残っていたわずかな信頼性も失わせた。
バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦で危険なタックルにより退場し、シアトルでの次戦出場停止となるはずだった。しかしFIFAはキックオフ直前、米国代表の得点王が出場停止にならないと発表した。
クリスチャン・プリシッチは「正しい判断だ」と述べたが、他全員が誤りだと考えており、滑稽に聞こえた。
「まったくひどい話だ」と元マンチェスター・ユナイテッドDFゲイリー・ネヴィルはITVで語った。「最もひどいのは、再審査の仕組みがないことだ。私はあれはレッドカードだと思わなかったし、判定を覆せるプロセスが必要だ。
判定を覆す手続きがないのに、FIFAが突然出場を許可するのはおかしい。ルールは誰に対しても平等でなければならない。もし私がベルギー代表なら、絶対に怒るだろう。」
そして、彼らはまさにそうしている。
ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は7月5日が米国のエイプリルフールだと知らなかったと冗談を飛ばした。一方、ベルギー王立サッカー協会（RBFA）はバログンの出場停止解除に「驚いた」と認めた。
RBFAは声明で、「FIFAは懲戒規定第27条に基づき、懲戒委員会が以前の処分を一時停止できると説明した」と述べた。
しかし、同規定第66条4項はレッドカードによる退場を次戦出場停止と定めており、今回の大会で提示された他のレッドカードも同様だった。
この決定は、大会規定第10.5条とも直接矛盾する」
「選手またはチーム関係者が直接・間接レッドカード（2枚目の警告）で退場した場合、その選手は次の試合に出場できない。追加の制裁が科されることもある。」
この自動的な出場停止は、2026年5月12日に全参加協会に配布された「2026年FIFAワールドカップ通達第16号」でも明示されている。
この規則は各試合前の調整会議で再確認され、すべてのワークショップ資料にも記載されている。
RBFAは、本大会および将来のFIFAワールドカップにおける全チームの正当な権利とフェアプレーの原則を守るため、あらゆる選択肢を検討している。
大会終了後も長引く可能性が高い法的措置が取られるという、極めて現実的な可能性が存在する。ばかばかしいが、ある意味ではふさわしい。
混乱は、ジャンニ・インファンティーノ会長が好戦的な人物に「平和賞」を授与し、これがドナルド・トランプのワールドカップだと示した瞬間から予見されていた。
つまり、やりたいときにやりたいことをやる、FIFAのいつものやり方だ。
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バログンの出場停止取り消しを巡り、CBSやニューヨーク・タイムズは「トランプ大統領がインファンティーノ会長と直接協議した」と報じた。トランプ大統領もSNSでFIFAに「不正を是正してくれた」と感謝を表明した。しかしFIFAはホワイトハウスの介入を否定している。
ノルウェー代表のスタレ・ソルバッケン監督が指摘したように、いずれにせよ、これはサッカー統括団体にとって「見栄えの悪い事態」だ。
UEFAはこれを「理解不能かつ正当化できない決定」と批判し、サッカーの評判を傷つけたと指摘した。セップ・ブラッターでさえ道徳的な高みから批判できる状況である以上、FIFAがここでいかに重大な過ちを犯したかが理解できるだろう。
「レッドカードは政治的な電話で覆されるものではない。規則、証拠、独立機関によって覆されるべきだ」と、不名誉な辞任を余儀なくされた元FIFA会長はツイッターに書き込んだ。
「もし米国大統領がFIFA会長に介入し、ワールドカップのノックアウトステージ直前に選手が突然出場停止を解除されたなら、この問いは避けられない。『クオ・ヴァディス、FIFA？』サッカーは政治の道具になってはならない。」
これはインファンティーノが招いた混乱であり、将来的な論争につながる危険な前例を作った。
ネヴィルは「この大会で退場処分を受けた他のチームも、自分たちが不当な扱いを受けたと感じるかもしれない」と指摘した。「正直、私たちは驚いているか？ いいや、この連中なら驚くことなどない」
ネヴィルの指摘は的を射ている。FIFAはいつもそうだ。彼らは世論を驚かせつつも、実は驚かない決定をする。たとえば、ワールドカップの試合を米国の放送向けに4クォーター制にし、「水分補給タイム」を挿入したように。
非営利・非政治を標榜するはずの組織が、ニューヨークのトランプ・タワーに事務所を置くという事実自体が、その中立性を嘲笑している。
元マンチェスター・シティDFマイカ・リチャーズはFIFAに「もっとまともな対応を」と求めたが、実現は難しい。インファンティーノ体制は長く無法状態を続け、もはや改善の望みはない。
インファンティーノはきっと「落ち着け」とだけ言い、サッカーに集中させようとするだろう。だがFIFAの愚かな決定は、審判や観客、選手にまで影響を及ぼしており、もうそれは不可能だ。
ノルウェー代表のソルバッケン監督が指摘するように、この出場停止騒動はサッカーそのものを傷つけるだけでなく、米国代表の評判も落としている。これはプリシッチも考えるべき問題だ。米国はもともと不人気な開催国だったが、今では中立的なファンもベルギーが勝つことを望むだろう。
たとえ勝っても、その勝利は色あせる。ソルバッケンが言うように、「この決定が常に背景に付きまとう」からだ。そもそもW杯にはトランプの小さなオレンジの手形が至る所に付いている。今、米国代表の戦歴にもそれが刻まれた。