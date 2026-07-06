スペイン対ポルトガルのベスト16を待ち望むなか、多くの人はクリスティアーノ・ロナウドが開幕2試合に出場停止になるはずだったことを忘れていたでしょう。しかしFIFAの偽善と二重基準は、私たちにその事実を思い起こさせます。
昨年11月のW杯予選で退場したロナウドに対し、3試合の出場停止のうち最後の2試合のみを適用した件に続き、フォラリン・バログンがベルギー戦で米国代表として出場することを認めた決定は、大会の信頼性をさらに損なった。
スペイン対ポルトガルのベスト16を待ち望むなか、多くの人はクリスティアーノ・ロナウドが開幕2試合に出場停止になるはずだったことを忘れていたでしょう。しかしFIFAの偽善と二重基準は、私たちにその事実を思い起こさせます。
昨年11月のW杯予選で退場したロナウドに対し、3試合の出場停止のうち最後の2試合のみを適用した件に続き、フォラリン・バログンがベルギー戦で米国代表として出場することを認めた決定は、大会の信頼性をさらに損なった。
バログンはボスニア・ヘルツェゴビナ戦で危険なタックルにより退場し、シアトルでの試合は出場停止となるはずだった。しかしFIFAはキックオフ直前、米国代表の得点王が出場停止にならないと発表した。
クリスチャン・プリシッチは「正しい判断だ」と擁護したが、他の人々はこれを誤りだと考えていた。
「まったくひどい話だ」と元マンチェスター・ユナイテッドDFゲイリー・ネヴィルはITVで語った。「最もひどいのは、再審査の仕組みがないことだ。私はあれはレッドカードだと思わなかったし、判定を覆せるプロセスが必要だ。
判定を覆す手続きがないのに、FIFAが突然プレー可としたのはおかしい。ルールは皆に平等であるべきだ。もし私がベルギー代表なら、絶対に怒る。」
そして、彼らはまさにそうしている。
ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は7月5日が米国のエイプリルフールだと知らなかったと冗談を飛ばした。一方、ベルギー王立サッカー協会（RBFA）はバログンの出場停止解除に「驚愕した」と認めた。
RBFAは声明で、「FIFAは懲戒規定第27条に基づき、懲戒委員会が以前の処分を一時停止できると説明した」と述べた。
しかし、同規定第66条4項はレッドカードによる退場を次戦出場停止と定めており、今回の大会でもすべてのレッドカードに適用されてきた。
この決定は、大会規定第10.5条とも直接矛盾する」と主張した。
「選手またはチーム関係者が直接・間接レッドカード（2枚目の警告）で退場した場合、その選手は次の試合に出場できない。追加の制裁が科されることもある。」
この自動的な出場停止は、2026年5月12日に全参加協会に配布された「2026年FIFAワールドカップ通達第16号」でも明示されている。
この規則は各試合前の調整会議で再確認され、すべてのワークショップ資料にも記載されている。
RBFAは、本大会および将来のFIFAワールドカップにおける全チームの正当な権利とフェアプレーの原則を守るため、あらゆる選択肢を検討している。
大会終了後も長引く可能性が高い法的措置が取られるという、極めて現実的な可能性が存在する。ばかばかしいが、ある意味ではふさわしい。
混乱は、ジャンニ・インファンティーノ会長が好戦的な人物に「平和賞」を授与し、これがドナルド・トランプのワールドカップだと示した瞬間から予見されていた。
つまり、やりたい時にやりたいことをやる、FIFAおなじみのパターンだ。
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トランプ氏はインファンティーノ氏と直接話し、SNSで「不正を正してくれた」と感謝した。だがFIFAはホワイトハウス介入を否定し、自画自賛を繰り返す大統領の発言は慎重に受け止めるべきだ。
それでも、ノルウェー代表のスタレ・ソルバッケン監督が指摘したように、バログンの出場停止処分が扱われた方法は、トランプ氏の関与の度合いに関わらず、サッカー統括団体にとって「見栄えの悪い」事態となっている。
UEFAはこれを「理解不能かつ正当化できない決定」と批判し、サッカーの評判を傷つけたと指摘した。セップ・ブラッターでさえ道徳的な高みから批判できる状況である以上、FIFAがここでいかに重大な過ちを犯したかが理解できるだろう。
「レッドカードは政治的な電話で覆されるものではない。ルール、証拠、独立機関によってのみ覆される」と、不名誉な辞任を余儀なくされた元FIFA会長はツイッターに書き込んだ。
「もし米国大統領がFIFA会長に介入し、ワールドカップの決勝トーナメントを前に選手が突然出場許可を得たとしたら、避けられない疑問が浮かぶ。『クオ・ヴァディス、FIFA？』サッカーは決して政治権力の遊び場になってはならない」
これはインファンティーノが招いた混乱であり、将来的な論争につながる危険な前例だ。
「この大会で退場した選手を抱える他のチームも、自分たちが不利益を被ったと感じるかもしれない」とネヴィルは正しく指摘した。「正直、私たちは驚いているか？ いいや、この連中なら驚くべきこともない」
ネヴィルの指摘は的を射ている。FIFAはいつもそうだ。彼らは世論を驚かせつつも、実は驚かない決定をする――「水分補給タイム」でワールドカップを米放送向けに4クォーター制にしたように。
非営利・非政治を標榜するはずの組織が、ニューヨークのトランプ・タワーに事務所を置くという事実自体が、その中立性を嘲笑している。
元マンチェスター・シティDFマイカ・リチャーズはFIFAに「もっとしっかりすべきだ」と訴えた。だが実現は難しい。国家がスポーツに介入したとして、FIFAは自国規則に基づき米国男子代表を即座に国際大会から追放すべきだが、それは行われていない。
インファンティーノ体制は長らく免責状態で、今回の事態に対しても具体的な措置が講じられる望みは薄い。
インファンティーノはきっと「落ち着け」と繰り返すだけだろう。だが、FIFAの愚かな決定は審判、観客、選手にまで影響を及ぼしており、もはやサッカーに集中することなどできない。
ノルウェーのソルバッケン監督が指摘するように、この出場停止騒動は「サッカーそのものを傷つける」だけでなく、米国代表の評判も落とす。プリシッチもこれを考えるべきだ。米国はもともと不人気な開催国だったが、今や中立的なファンはベルギー戦での敗北を望むだろう。
仮に勝っても、その勝利は色あせる。ソルバッケンが言うように、「この決定が常に背景にある」からだ。W杯にはすでにトランプの小さなオレンジの手形が至る所に付いている。今、米国代表の戦いの跡にも、それが刻まれた。