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フォラリン・バログンではない！アストン・ヴィラはUSMNTのストライカーより注目度の高いGKを優先すると移籍予想。スタン・コリーモアがW杯の有望株に注目。
ロジャース、アーセナル移籍で記録更新か
イングランド代表のプレイメーカー、モーガン・ロジャースには多くの注目が集まっており、プレミアリーグ王者のアーセナルが過去最高額となる1億3000万ポンド（1億7400万ドル）で獲得すると噂されている。利益と持続可能性に関する規則（PSR）を考慮すると、放出もやむを得ない。
放出益はエメリ監督の補強資金となる。昨季EL制覇で30年ぶりのタイトルを獲得したチームをさらに強化する必要がある。
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ヴィラはワトキンスの代役を獲得するのだろうか？
ヴィラはストライカーが不足し、オリー・ワトキンスが孤軍奮闘している。今夏はワトキンスのライバルを求めており、バログンも候補に挙げられている。
アーセナル下部出身で、2026-27シーズンにリーグ・アンのモナコで19得点を挙げ、母国開催のW杯米国代表でも3得点をマーク。一方で物議を醸すレッドカードを受け、出場停止が予定されたが政治的介入で執行猶予となった。
しかしコリーモア氏は、この25歳がヴィラに必要なタイプではないと指摘。サイドの補強を優先し、さらに日本代表GK鈴木ザイオンを、ワールドカップ優勝経験を持つエミ・マルティネスの後継者として獲得すべきだと提言している。
バログンか鈴木か？ コリーモアが移籍を予想
バログンのイングランド復帰について問われた元アストン・ヴィラFWコリーモア氏は、BetTOMとの提携でGOALにこう語った。「私はW杯出場選手には懐疑的だ。代表は4年周期で、彼らはさまざまなチームでプレーする。
数人の友人とゴールキーパーについて話していた。特にコンゴ民主共和国のゴールキーパーは素晴らしい活躍だった。ワールドカップはある種のショーケースだが、そこで自分を証明できるのはせいぜい2、3、4試合だ。 ウナイ・エメリやヴィラのスタッフは、長年実績を積んだ選手を見ているはずで、バログンは当てはまらない。
ヴィラがW杯で活躍した選手とリンクされるのは当然だ。ただし、日本のGK鈴木は別。彼は代表の正GKであり、クラブでも成長中の若手なので、彼なら納得できる。
バログンについては疑問だ。私が評価するのはブライアン・ブロッビーだけだ。彼はサンダーランドと契約中で、私が最近見た中で最も優れた“得点力のない”ストライカーだ。ディフェンダーを引きつけ、方向を変えさせ、翻弄する。
ただ、彼を活かすには2トップのシステムが必要で、ヴィラは4-3-3が基本なので難しい。もしモーガン・ロジャースが移籍すれば、前目のセントラルMFを補強するだろう。
もしGKが去るなら――エミ・マルティネスがW杯を制し「今こそ移籍だ」と言うかもしれない――その席は空く。
ヴィラはボックス内にボールを入れるだけでなく、サイドの速さも必要だ。オリー・ワトキンスはあと2〜4年はヴィラでプレーするだろうから、彼に質の高いボールを供給することが最優先になる。昨季はそれができていなかった。
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USMNTのスター、バログンには夏に多くのオファーが寄せられる見込み。
ワトキンスは昨季ヴィラで55試合21得点を記録。2020年にブレントフォードからクラブ最高額2800万ポンド（3700万ドル）で移籍して以来、安定した活躍を続けている。
エメリ監督は実績ある11番の隣にバログンタイプの選手を必要ないと判断するかもしれない。それでもフランスでの活躍と最高峰の舞台での経験が評価され、このアメリカ人FWにはどこかのクラブからオファーが届くだろう。
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