バログンのイングランド復帰について問われた元アストン・ヴィラFWコリーモア氏は、BetTOMとの提携でGOALにこう語った。「私はW杯出場選手には懐疑的だ。代表は4年周期で、彼らはさまざまなチームでプレーする。

数人の友人とゴールキーパーについて話していた。特にコンゴ民主共和国のゴールキーパーは素晴らしい活躍だった。ワールドカップはある種のショーケースだが、そこで自分を証明できるのはせいぜい2、3、4試合だ。 ウナイ・エメリやヴィラのスタッフは、長年実績を積んだ選手を見ているはずで、バログンは当てはまらない。

ヴィラがW杯で活躍した選手とリンクされるのは当然だ。ただし、日本のGK鈴木は別。彼は代表の正GKであり、クラブでも成長中の若手なので、彼なら納得できる。

バログンについては疑問だ。私が評価するのはブライアン・ブロッビーだけだ。彼はサンダーランドと契約中で、私が最近見た中で最も優れた“得点力のない”ストライカーだ。ディフェンダーを引きつけ、方向を変えさせ、翻弄する。

ただ、彼を活かすには2トップのシステムが必要で、ヴィラは4-3-3が基本なので難しい。もしモーガン・ロジャースが移籍すれば、前目のセントラルMFを補強するだろう。

もしGKが去るなら――エミ・マルティネスがW杯を制し「今こそ移籍だ」と言うかもしれない――その席は空く。

ヴィラはボックス内にボールを入れるだけでなく、サイドの速さも必要だ。オリー・ワトキンスはあと2〜4年はヴィラでプレーするだろうから、彼に質の高いボールを供給することが最優先になる。昨季はそれができていなかった。